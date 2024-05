Vuit projectes republicans per transformar Tarragona

Creat: Actualitzat:

Després de quatre anys d’alcaldia i tres de Generalitat republicanes, Tarragona està vivint una profunda transformació. Una suma de canvis milloraran la vida de la nostra gent, de Llevant a Ponent, i multiplicaran les nostres oportunitats com a capital d’un territori amb qui ens hem de relacionar d’una manera més oberta, més metropolitana. Per parts.

La marxa dels dipòsits de l’antiga Campsa oferirà més seguretat al Centre de Tarragona i permetrà abordar el gran repte de la cohesió amb Ponent. Omplir de vida la Tabacalera, dignificar “l’altra banda” del riu o transformar el malmès polígon Francolí en un 22@ són algunes de les portes que se’ns obren. Una negociació amb l’empresa que neix amb l’alcalde Ricomà i que aviat compta amb la complicitat del Port, amb el president Garreta al capdavant. La reubicació podria ser en una part de l’actual Laboral.

L’estimadíssim Complex Educatiu de la Laboral presenta algunes problemàtiques que requereixen una solució d’arrel. Amb el pas de les dècades ha quedat envoltada per la indústria, les seves instal·lacions s’enfronten a l’obsolescència i, sobretot, es troba en una ubicació complicada, en cul de sac, sense opció d’anar-hi a peu. Per tot això l’Ajuntament i la Generalitat, governades per ERC, vam decidir que calia fer un nou Complex Educatiu a Ponent.

La nova Laboral omplirà el gran forat entre Camp Clar i Bonavista amb un immens equipament educatiu amb vocació de zona verda. Per Ponent el revulsiu és incalculable. Al seu torn, la nova Laboral tindrà instal·lacions modernes i eficients i farà sinèrgies amb la zona esportiva de l’Anella Mediterrània. Serà un complex ben integrat urbanament i metropolità: s’hi arribarà a peu, en bici, en bus i en el futur tramvia, que hi passarà just pel mig (ni fet a propòsit!).

El TramCamp vertebrarà el Camp de Tarragona amb un sistema de transport públic àgil, freqüent i puntual. Un mapa que situarà Ponent al centre i que permetrà connectar SPSP, Joan XXIII, el Campus Catalunya, la Part Alta i la Part Baixa amb tot el territori. Una part de la població canviarà el cotxe per una mobilitat més sostenible i una altra part que ara ni s’ho planteja se’n farà un tip d’anar a Reus, Cambrils o Vila-seca. Quina cosa més republicana, això del tramvia!

Mentrestant, les obres pel nou Joan XXIII avancen ràpid en un entorn, per cert, infestat d’aparcaments cars i abusius gentilesa del nou alcalde socialista. Ben a prop creix el projecte -per fi!- del Fòrum de la Justícia, que reunirà les dependències judicials en un sol espai. És evident que els nous eixamples agafaran molta volada els proper anys. Queda clar que no calia malmetre la Budellera per fer prosperar Tarragona, oi?

Acabo a Llevant. Recordo de primera mà com vam gestar la nova Ciutat Residencial per tal de crear un alberg de turisme familiar vinculat a la platja i el cicloturisme allà, just on hi vam deixar lligat el futur carril bici de la Ruta Mediterrània -previst pel 2025-. Quantes mentides xenòfobes hem hagut d’aguantar, com a ciutat?

El vuitè projecte és vital i depèn de Madrid. Fer passar les mercaderies ferroviàries perilloses per l’interior, lluny d’on viu la gent, i deixar la línia de costa pels passatgers. El govern de l’Estat (PSOE) no està complint els compromisos, ho té parat. Qui creieu que defensarà millor els nostres interessos, un delegat de la Moncloa o un President de Catalunya?

ERC són les sigles històriques i netes de corrupció d’aquells qui cerquem fomentar el progrés i el benestar de la gent, en la causa més noble i en la més quotidiana. Al final el projecte és aquest, com bé sap la nostra diputada Raquel Sans. I el President de la Generalitat que ha demostrat que quan Esquerra governa Tarragona hi guanya és en Pere Aragonès!