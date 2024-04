No volem llibres de paper mullat

Creat: Actualitzat:

Ja que aquests dies parlem de llibres i literatura, caldria recordar que Tarragona acull uns dels Premis Literaris més rellevants dels Països Catalans. Uns premis que gaudeixen d’una gran salut, només cal dir que enguany es celebra el 34è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler, el 24è Premi-beca de traducció Vidal Alcover i el 27è Premi de narrativa curta per Internet Tinet. També en aquesta edició s’atorgarà el 3r Premi honorífic Montserrat Abelló a la trajectòria en l’àmbit de la traducció literària en català.

La qualitat d’aquests premis és indiscutible, no només per la quantia del premi que no és poc important, però les raons per no dubtar-ne les trobem també en el fet que per exemple l’any passat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler va quedar desert, una decisió valenta per part del jurat que no va voler baixar de nivell les obres premiades fins avui mantenint-ne la qualitat.

Algunes de les novel·les guanyadores al llarg dels anys han estat La ciutat de Mal de Jaume C. Pons Alorda (2018-2019), Tsunami d’Albert Pijuan Hereu (2019-2020), Inquietuds d’un moribund de Marc Quintana Llevot (2020-2021), Amor de Manel Castromil Pérez (2021-2022) o si anem més enrere trobarem Dies a la ciutat de Jordi Tiñena Amorós l’any 1998.

De fet, va ser el mateix Jordi Tiñena, l’estimat escriptor, qui va pronunciar un discurs al voltant de l’ofici d’escriure durant l’acte de la Recepció al sector de les Lletres de l’any 2016, acte que aquest any el govern del PSC ha decidit suprimir inexplicablement després de gairebé 25 anys. Aquest acte reunia tots els actors al voltant de la literatura del Camp de Tarragona, ja fossin escriptores o escriptors, editorials, biblioteques, i un llarg etc.

En aquella ocasió Tiñena ens compartia el següent: El cert és que avui, com ahir, la majoria dels escriptors escrivim empesos per una motivació que no està vinculada a les retribucions que pugui reportar. Per això em provoca un somriure burleta sentir que la pirateria acabarà amb la creació literària si els autors no s’hi poden guanyar la vida.

Home, la pirateria segur que té afectacions en el món del llibre, però, en general, els autors tant abans com ara s’hi han guanyat sempre poc, la vida. Si fos per això, una bona part de les obres més importants de la literatura universal no haurien vist mai la llum. És una paradoxa cruel, perquè sense els escriptors el negoci del llibre no pot existir i en canvi, en som la part més feble.

Quan parlem dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, també parlem d’una clara aposta per la literatura i un reconeixement cap a l’ofici d’escriure amb uns premis que tenen una molt bona dotació econòmica, just per contrarestar allò que tan encertadament ens deia Tiñena. Però cal fer més, no podem suprimir actes que ens erigeixen com a capital de les lletres, com a mínim del Camp de Tarragona per no dir de tot el Sud del País.

Des d’aquí un agraïment a tot l’equip de Tarragona Ràdio qui va fer una excel·lent feina durant la Diada de Sant Jordi, però cal fer això, més festiu i en un dia tan assenyalat, però no per substituir res, al contrari, cal sumar actes i esforços, perquè en un món tan bonic però tan precari, qualsevol cosa serà poca/benvinguda.