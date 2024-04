Tarragona: deu visites essencials

Creat: Actualitzat:

Tarragona ha editat un nou fulletó d’informació turística, que comença així: «És una ciutat sorprenent on es pot descobrir una civilització mil·lenària. Sopar sota les voltes del circ romà, perdre’s pels carrerons del casc antic on es conserva intacta la essència de la ciutat medieval o fer un vermut immers en més de 2.000 anys d’història.

Aquest és l’autèntic Patrimoni de la Humanitat de Tarragona. Un patrimoni fet de monuments transcendentals per la història, de racons capaços de traslladar-nos a èpoques romanes, medievals, modernes i modernistes; però també un patrimoni fet de persones, d’històries humanes, de petits moments, d’emocions...»

En aquest fulletó es recomanen ‘deu visites essencials’:

1. Catedral. Construïda en la part més alta de la ciutat, aproximadament en el mateix lloc que el temple romà de culte al emperador. Per cert, recomano dos llibres al respecte, un amb catorze escriptors escriuen d’aquesta joia dels segles XII-XIV i el segon és del fotògraf Rafael López, ‘La Catedral i la ciutat de Tarragona. Història d’una relació’.

2. ‘Mapping’ de Tarraco, amb maqueta on es representa tota la ciutat en l’època del seu màxim apogeu: s. II d. C.

3. Amfiteatre romà. Edifici destinat als espectacles com les lluites de gladiadors (s. II), sobre el qual es van construir primer una basílica visigòtica al s. VI i al s. XIII una església romànica.

4. Pretori i Circ romans. Torre romana de la plaça de representació del Fòrum Provincial (s. I) i transformada en residència real (s. XIV). El circ romà estava destinat a les curses de cavalls i carros (s. I).

5. Balcó del Mediterrani. La ciutat més contemporània descobreix un racó únic. És el lloc més visitat de la ciutat, amb una barana que delimita un espadat als peus del qual s’uneixen terra i mar. Es un disseny de l’arquitecte Ramon Salas Ricomá. El nom popular és degut a Emilio Castelar, president de la Primera República, que la va anomenar així quan va visitar la ciutat el 1863.

6. Places de la Font, del Fòrum i del Rei. La ciutat moderna conviu amb el seu passat imperial, gaudint de les seves terrasses plenes de vida en un entorn únic, rodejat d’història.

7. El Serrallo. El barri típic de pescadors, on es subhasta per la tarda el peix. Es tracta d’un àrea pintoresca, amb la seva pròpia personalitat i amb restaurants amb encant, on degustar els millors peixos i mariscs.

8. La Rambla Nova. Passeig principal de Tarragona amb més de 150 anys d’existència i el major número de botigues modernes, integrades en un espai arquitectònic únic amb edificis modernistes com les Cases Salas, Bofarull, Boxó, Musolas, Rabadà, Rosell i el número 77, Teatre Metropol i el Col·legi de Les Teresianes.

9. Les platges de Tarragona. Son reconegudes per la seva arena fina i de color daurat. La seva ubicació geogràfica privilegiada invita a gaudir d’un clima temperat durant tot l’any.

10. Mercat Central. En qualsevol ciutat sempre és recomanable visitar el seu mercat i aquest segur que no defraudarà a ningú, ja que és un edifici modernista dissenyat l’any 1915, per l’arquitecte que va fer més obres modernistes a la ciutat, Josep M. Pujol.

Gaudeix de cadascun dels deu llocs essencials que té Tarragona.