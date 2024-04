Una entrevista a un mecànic de cotxes de combustió

Creat: Actualitzat:

Fa dies, circula una entrevista a Adrià González, del Beguedà. És, segons un concurs celebrat a la Comunitat de Madrid, el segon millor mecànic d’Espanya. De cap manera, qüestiona la seva vàlua sobre el cotxe tèrmic o de combustió però, si sobre l’elèctric.

Se li ha preguntat per la seva opinió sobre diversos aspectes del vehicle elèctric. Un vehicle elèctric té entre 1.000 i 1.200 peces menys de mecànica tradicional que un elèctric. Amb el permís d’una bomba de calor, una bomba de fre, una bomba de direcció i suspensió, el «motor» d’un elèctric és com una capsa de sabates amb un cost de 700 euros. La resta, és informàtica, electrònica, sensors i les bateries. Tot plegat forma part del ram de l’electrònica i l’enginyeria elèctrica.

DIU: Pot ser una solució a curt/mitjà termini si vius en zona urbana amb una orografia plana i tens una casa o un punt de càrrega a prop, però no és una solució a llarg termini. La xarxa a Espanya no està preparada, i estan caient les vendes mes a mes.

RESPOSTA: El cotxe elèctric es pot fer servir a tot arreu. Això si, igual que un benzina o diesel gastarà més energia en muntanya. Amb ororografia desigual, un de combustió gastaràs moltes més pastilles i contaminaràs més ja que l’elèctric gairebé no fa servir el fre de pedal i si el motor.

DIU: La xarxa no està preparada.

RESPOSTA: Iberdrola/Enel no diuen això. El consum elèctric a l’estat és el menor dels darrers vint anys. Per l’eficiència i invasió d’autoconsum (100.000 instal.lacions només a CAT) Hi pot haver punts de supercarregadors on si es necessiten localment millores.

DIU: Estan caient les vendes mes a mes.

RESPOSTA El març van baixar les vendes de TOTES les motoritzacions un 7%. Els elèctrics un 9%, benzina un 12% i dièsel un 40% (aquesta és la notícia). Van pujar híbrids i gas. De 2012 fins a febrer 2024 les VENDES D’ELÈCTRICS HAN PUJAT MES A MES.

DIU: Quan s’esgota la bateria t’has de comprar un vehicle nou, perquè canviar-la són més de 20.000 euros. És una reparació totalment inviable, és sinistre total.

RESPOSTA Garantia vuit anys i entre 150/200 mil Km segons model. Als taxistes amb més km, no els hi peta, perden autonomia. Un 10/15% dels que han arribat a 400 o 500.000 km. De fer 400 km amb una càrrega passen a fer-ne uns 320 a 350km. La bat d’un TESLA valia 29 mil fa quatre anys. Ara 15 mil.

És un resum de totes les contestes fetes a la xarxa X al compte @meteomauri