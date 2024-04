Antonio Cabrejas, el ‘fotògraf de Salou’

Creat: Actualitzat:

Antonio Cabrejas, més conegut com «el fotògraf de Salou», és un artista i fotògraf ben conegut i estimat a Salou (Tarragona) que fascina amb el seu talent i la seva creativitat infinita. És membre de prestigioses xarxes socials dedicades a la fotografia com Litmind i ModelManagement.

Des de fa més de vint anys, és un creador de realitats diverses, un somniador despert que aconsegueix captar l’autèntica bellesa, sense amagar la veritable realitat. I és que Cabrejas té una filosofia molt contundent amb relació a la fotografia.

Afirma que «els cossos impossibles, retocats de forma abusiva, que apareixen en molts mitjans de comunicació, causen entre els més joves greus trastorns de l’alimentació» i afegeix que «això passa per voler aconseguir cossos irreals, no naturals». Per aquest motiu, Cabrejas defensa una manera de fer fotografia amb edició natural, sense modificació del cos amb un retoc excessiu.

El fotògraf de Salou defensa que independentment de l’edat, qualsevol persona pot sentir-se model al menys per un dia. Les fotografies d’en Toni Cabrejas poden convertir en model a persones que ni s’havien plantejat el seu potencial. I és en aquest moment quan intervé la creativitat del fotògraf, la seva tècnica i els millors consells adaptats a cada persona.

A més, segons Cabrejas «els homes també tenim dret a sentir-nos guapos i atractius a les fotos». En Toni també és especialista en fotografia masculina i ha ajudat a molts homes a realitzar el seu somni de ser models o simplement a tenir unes bones fotografies.

Toni Cabrejas és un transformador de realitats, un intel·lectual que sempre vol estar fent costat a les persones de Salou, un home ben original que la ciutat de Salou ha tingut la sort de tenir, tot i que ell és qui se sent afortunat de desenvolupar diferents projectes a Salou i per a Salou, perquè el que l’importa és Salou, la seva gent, la prosperitat i el benestar de tota la comunitat.

El «fotògraf de Salou» no només és un constructor de bellesa sinó un ésser humà altruista amb projectes en benefici de la societat salouenca que ell mateix amb el seu esforç ha treballat i finançat, somnis fets realitat que mereixen ser tractats àmpliament en un altre article.