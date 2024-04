L’activitat física, element essencial per una Tarragona saludable

Creat: Actualitzat:

Com cada mes d’abril, els carrers i camins de Tarragona s’inunden amb les desenes de propostes que s’organitzen en el marc del “Mes de la salut” i que tenen per objectiu fer-nos reflexionar i posar en el punt de mira el nostre benestar personal, així com la importància de practicar activitat física de forma regular. Un bon exemple de les propostes que inclou aquest programa seria la caminada ‘A bon pas fem salut’, que va comptar amb una participació superior a les 270 persones i va recórrer diversos indrets de la ciutat, destacant la Muntanyeta de l’Oliva.

L’Organització Mundial de la Salut constantment ens recorda la importància de mantenir-nos actius. Per a les persones adultes, ens recomana un mínim de trenta minuts d’activitat física moderada almenys cinc dies de la setmana o el seu equivalent caminant, que suposa entre 8.000 a 10.000 passes diàries.

Segons dades del Consell Català de l’Esport, aquestes recomanacions no són complertes pel 41% de la població major de 15 anys. Cal recordar que l’activitat física, practicada de forma regular ens aporta uns beneficis que més enllà dels físics, ens permeten també millorar el nostre estat d’ànim i reduir l’estrès i l’ansietat, entre d’altres.

Conscients d’aquestes recomanacions i beneficis, durant el mandat del govern republicà vam apostar per universalitzar la pràctica d’activitat física i vam promoure també polítiques per afavorir l’adopció d’estils de vida saludables entre la ciutadania, ja fos en forma de sessions de Zumba gratuïtes amb la col·laboració de clubs i entitats de la ciutat, la millora i construcció de nous equipaments a l’aire lliure, la construcció de carrils bici, la peonització de carrers i places o l’obertura dels patis de diverses escoles de la ciutat durant els caps de setmana oferint activitats lúdiques i esportives monitorades per als infants i adolescents.

L’encara elevat percentatge d’inactivitat física, ens ha de convidar a reflexionar sobre quines són les causes que porten al sedentarisme a part de la població que té la voluntat de fer el canvi. Per què, malgrat les iniciatives de les administracions, encara no hem integrat la pràctica d’activitat física com a part indispensable del dia a dia? I sobretot, què podem fer per revertir-ho?

Un dels factors que ens poden ajudar a integrar-la és el fet de practicar-la de forma conjunta. Una activitat compartida, sobretot amb algú del nostre cercle proper o de confiança, serà sempre més motivant que fer-la individualment. També ens aportarà més compromís i constància. Amics, parella, família o equips d’entrenament, poden esdevenir el punt d’inflexió que ens portin a millorar l’adherència a l’activitat física.

I per propostes no serà, Tarragona disposa d’equipaments municipals, entitats esportives i clubs per tal que donar el primer pas cap a una vida més activa i saludable sigui molt senzill. Només cal escollir entre el gran ventall de possibilitats que posa a la nostra disposició. Com deia un personatge d’entreteniment molt famós entre la canalla fa uns anys: “els petits canvis són poderosos”. Per això us convido a canviar pantalles i mòbils per moviment, vida, esport i salut!