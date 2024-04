El català, desapareixerà?

Creat: Actualitzat:

Quan era professor, em cridava l’atenció que els professors de català sempre comentaven que el català estava en perill de desaparèixer. Els que vam rebre tota l’educació en castellà, amb la democràcia vam disposar ja de mitjans de comunicació escrits en català, va néixer TV3, en tot l’àmbit cultural el català cada vegada era més present. En tots els centres escolars el bilingüisme començava a ser una realitat i el català estava més a peu de carrer.

Darrerament els experts manifesten que el català fa aigües i demana a l’administració que es garanteixi un bon caudal de coneixements als nens i joves, com des de l’any 1983, amb la llei de Normalització Lingüística, estava clar el propòsit i existia consens polític i social. Ara hi ha retallades en les hores curriculars i en les lectures, reducció d’aules d’acollida per estrangers i un moment delicat pel relleu generacional del professorat.

Ara, 150 professors de català compliran 60 anys. Gairebé la meitat es jubilaran. Són uns docents compromesos i entusiasmats per prestigiar el català en una escola castellanitzada. Un grup de professors de català ha elaborat un decàleg de mesures mínimes per remuntar el nivell acadèmic dels alumnes. El gener apareix el document ‘Docens.cat’, que comptabilitza 9.200 signatures.

Les propostes dels professors estan escrites en un decàleg: 1. Més hores de classe. Aquest curs s’han reduït de tres hores setmanals en els quatre cursos d’ESO, a dues hores en dos cursos i tres hores en altres dos; 2. Ús en l’escola. Es detecta que sols el 46% del professorat manté el català. Hauria de ser una llengua ‘necessària’. Es vol implantar el nivell C2 per als professors substituts i als candidats a les oposicions 2025-2026. Per a la plantilla actual es vol incentivar 15.000 places de cursos C2 en tres anys; 3.

No qualsevol pot ser professor de català. Com no hi ha suficients titulats en Filologia Catalana, s’haurà d’acreditar un C2; 4. Més aules d’acollida. Hi ha 31.000 alumnes estrangers entre 3r. de primària i 4t. d’ESO. Gairebé tres de cada deu alumnes procedeixen d’un origen immigrant; 5. Amb l’ESO no tens un C1, Ara amb un aprovat en 4t. d’ESO s’obté un C1 de català i això no hauria de ser; Si podrien obtindré un B2 si aconsegueixen un notable. I un C1 en batxillerat amb una puntuació mínima de 7; 6. Gramàtica de la IEC.

Docens.cat demana a Educació que regularitzi l’aplicació de la nova gramàtica del Institut d’Estudis Catalans: 7. Lectures significatives, Selecció consensuada de lectures obligatòries en ESO i batxillerat. Es tracta d’educar literàriament; 8 Promoure filologies. Accions decidides per promoure la llengua i la literatura; optatives a 4t. d’ESO.; 9. No improvisar.

El docent té que conèixer els canvis amb tres mesos mínim abans del curs, sinó impera el desconcert i 10. Treballar amb els professors. Volen decidir. Malgrat que el català es parli ja al Congres, al Senat i a Europa, la realitat és que a Catalunya en molts àmbits l´ús del català no és freqüent i la immigració no és la única culpable. Per tant, la pregunta és : el català, desapareixerà?