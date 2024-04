Trepitgem l’accelerador dels Fons Europeus i posem-nos a treballar

Creat: Actualitzat:

La resposta a la crisis financera de 2008 va tenir en l’austeritat i el neoliberalisme els seus grans dogmes econòmics: no només van ser fallits en la recuperació econòmica, sinó que a més van portar bosses de pobresa, atur, i una diferència més gran entre els qui més i menys tenien. El llavors govern d’Artur Mas va ser un dels impulsors d’aquestes polítiques austericides amb les seves conegudes ‘retallades’.

La resposta a la COVID va ser totalment diferent. La prèvia crisis financera i les seves conseqüències socials i econòmiques van fer reaccionar a la Unió Europea radicalment diferent a la crisi financera precedent: Més solidaritat i Fons de Recuperació. Sí, la creació del Pla de Recuperació i dels NextGenerationEU,(en part gràcies al paper determinant de Pedro Sánchez i de la socialdemocràcia europea). Aquest Pla de Recuperació és una oportunitat única per a sortir enfortits de les conseqüències, transformar la nostra economia i crear oportunitats i treballs per a aquesta Europa en la qual volem viure. És el major paquet d’estímul mai finançat a Europa: una inversió de 750.000 milions d’euros entre tots els països de la UE.

Espanya ha estat un dels Estats Membres que més ha rebut (140.000 milions d’euros) i que més ràpid ha accedit als mateixos en uns plans avaluats per la Comissió Europea, per ser executats entre 2021-2026 amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Fins ara, s’han assignat 69.528 milions d’euros. A Catalunya, fins al gener de 2024 s’han assignat 3.974 milions d’euros. Ara bé, quant hem executat d’aquests fons? Segons l’Estat, un 33,3%. Segons la Generalitat, un 56%. En qualsevol cas, és inacceptable que la batalla de dades sigui ara l’eix del debat (tot i l’enorme diferència). El que ens ha de preocupar és per què no s’aprofiten aquests Fons. Clar que hi ha altres comunitats que han resolt un percentatge més elevat, com el País Basc amb un 65% o Galícia amb un 71%. Però, el debat ha de girar sobre el percentatge comparatiu de resolució d’aquests fons via convocatòries? O bé ha de ser-ho sobre com podem executar més i millor aquests recursos?

Amb l’aprovació d’aquests Fons sabíem que el repte era important. La capacitat d’assumir, gestionar, licitar i executar aquesta enorme quantitat de recursos amb les estructures existents és limitada. També ho és a nivell del Govern central. Però: i si a Catalunya ens centrem en executar aquest Fons per reindustrialitzar més la nostra economia i arribar al 25% del seu PIB? I si ens centrem en buscar més recursos per fer front a la sequera, com s’ha fet amb els 22 milions d’euros per la millora dels Canals d’Urgell? I si passem de la Catalunya de la cultura de la queixa a la de la feina?

Tenim una oportunitat, aquest 12 de maig, de trepitjar l’accelerador per aprofitar aquests Fons de Recuperació fins el 2026 en tota la seva capacitat. Necessitem un Govern centrat en l’execució d’aquests fons per crear llocs de treball de qualitat, per augmentar les energies renovables, per tenir una indústria més innovadora. En definitiva, necessitem un Govern que decideixi posar-se a treballar a fons per a crear una Catalunya més ecològica, més digital i més resilient. Un Govern que aprofiti aquests recursos extraordinaris per fer front als reptes actuals.