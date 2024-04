Hi ha un turisme sostenible?

Creat: Actualitzat:

Tarragona, el secret de la Mediterrània, diu la promoció de la nostra ciutat com a port de creuers. El 7 d’abril arriba el primer dels vaixells de la temporada 2024. Aquest any entra en funcionament la flamant nova terminal construïda pel Port, la qual comptarà amb una botiga duty free. Els creueristes, si baixen de la nau, hi podran fer les seves compres còmodament. Quina excel·lent notícia per al comerç local!

La previsió és que arribin més de 122.000 creueristes al llarg de la temporada; així ens anem acostant a les xifres prepandèmia (128.000). També els habitants de la ciutat, doncs, estem d’enhorabona davant de la perspectiva de tornar a veure aquells ramats de visitants omplint el carrer Major. A més a més, Tarragona aquest any serà sis cops port base, i gaudirem de xifres rècord de contaminació. Els més beneficiats seran els barris propers al port, ja particularment mimats per la flaire de la petroquímica.

Només hem de lamentar que dels anunciats creuers de luxe, amb turistes d’un elevat poder adquisitiu, no se’n veu ni rastre a les previsions. Però alegrem-nos, tot anirà bé! Tarragona seguirà sent agressivament promocionada com a destinació de creuers i, en un termini de cinc a deu anys, està previst que el nombre de creueristes es multipliqui com els pans i els peixos...

Tarragona, el secret de la Mediterrània! El sector es disposa a destruir el valor mateix del qual fa bandera al seu eslògan publicitari. És un clàssic. Una ciutat és un lloc on viure i conviure. Una destinació turística és un producte, un indret banalitzat, reduït a dos o tres punts emblemàtics on els visitants puguin fer-se una foto a corre-cuita.

Com a bon producte, la indústria procurarà que tingui el màxim nombre possible de consumidors; barris sencers, que abans eren vius, en patiran les conseqüències. La recepta ha estat aplicada a molts indrets. Que ho preguntin als habitants de Barcelona, convertida en parc temàtic i amb l’habitatge a preus exorbitants. Actualment s’hi planifica la construcció de la setena –ho heu llegit bé– terminal de creuers.

El cas per antonomàsia és Venècia. Durant el col·loqui d’una xerrada organitzada per Stop Creuers el passat novembre, el professor de la URV Antonio Paolo Russo ens va dir: Venècia és una ciutat morta. És difícil oblidar l’èmfasi amb què va pronunciar la darrera paraula de la frase. Direu que no són els creuers sols els que han matat Venècia. D’acord, potser només l’han rematat.

En tot cas, és lícit preguntar-se si els creuers, capaços de vomitar uns quants milers de visitants de cop i per poques hores, són la millor opció per a donar a conèixer el nostre patrimoni material i immaterial. Que el prospecte promocional Tarragona cruise port inclogui imatges de Port Aventura i Ferrari Land té una lògica. Però les fotos de Siurana o de Poblet ens van cavil·lar... ¿Volem veure-hi arribar autocars plens de turistes?

En definitiva ¿quin model de turisme volem? Certament no un model massificat i depredador com el que representen els creuers, que no deixen al territori sinó els residus i la contaminació, i poca cosa més. Més enllà de com afecta Tarragona, en un entorn marcat per la crisi climàtica ¿existeix un turisme sostenible? Probablement només si el sector opera una reducció que l’ajusti a la capacitat del territori i una reestructuració que impedeixi la destrucció d’ecosistemes i barris.

En la societat del benestar ens hem acostumat a veure el viatge com un dret. Amb l’ajuda de seductores campanyes publicitàries, viatjar s’ha tornat un dels desigs més estesos de la nostra llista de propòsits cada any. El debat també ens interpel·la a títol individual, i comença quan triem com desplaçar-nos, on ens allotgem, què mengem, el tipus d’activitats que fem durant els dies de descans.

L’Ajuntament, el Port i les grans empreses del sector tenen clara l’aposta pels creuers a la ciutat i tanquen les portes al debat. Nosaltres en canvi volem entendre i qüestionar els models turístics dominants i les seves possibles alternatives. Per això el proper dijous 11 d’abril, a l’Antic Ajuntament, farem un debat amb persones expertes entorn del tema Hi ha un turisme sostenible? Us hi esperem!