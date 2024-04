Avanç del Pla Territorial Parcial del Penedès

Creat: Actualitzat:

Procediment

La Generalitat el 6 de febrer convoca sessió explicativa oberta al públic, tant del Pla com del catàleg del paisatge del Penedès, el dia 17 d’abril de 17,30 a 19,30 a l’Escorxador de Vilafranca.

Les tres preguntes i més

Després de l’experiència viscuda des que tenim codis urbanístics (1951), cal fer-se les tres preguntes bàsiques en tota proposta de creixements i implantacions d’usos: Aigua, Energia i Eliminació de residus.

Aigua: d’on ens en subministrarem? Rius, pous, aqüífers, regeneració (depuradores), dessaladores, sistema separatiu, tot recordant que estem en sequera a les conques internes.

Energia: d’on ens subministrarem? I quins tipus d’energia.

Eliminació de residus: quin model?

Si aquestes tres preguntes no queden clares i resoltes, el treball s’hauria de desautoritzar.

Cal tenir-ho clar des del primer moment, amb aquesta darrera Vegueria, pel que fa a la població de Catalunya cal indicar quin serà el seu sostre, tot partint dels 8 milions actuals, així com de la resta d’usos. Ho dic perquè també es una dada que cal tenir en compte per veure les densitats dels territoris i les seves càrregues actuals i de futur, infraestructures pròpies i de connexió, amb protecció del paisatge i la conseqüent petjada ecològica.

Informació i transparència

El treball s’ha exposat el exposició pública el 6 de maig, però es donaran

explicacions del document el 17 d’abril a la Sala d’Actes de l’Escorxador

de Vilafranca del Penedès. Vejam: dels 62 dies hàbils, el dia 17 d’abril

hauran passat 50 dies! Per escoltar les explicacions del Document! I, per

a més inri, quedaran tant sols 14 dies per tancar el termini d’exposició.

Conclusió: En primer lloc, s’hauria de fer una convocatòria a cada capital de comarca, començant per Igualada (on hi ha els Serveis Territorials d’Urbanisme); i a continuació, la resta: Vilafranca, el Vendrell i Vilanova. En segon lloc, una exposició a cada ciutat referenciada, amb un tècnic qualificat per resoldre dubtes dels ciutadans. I per descomptat publicar-ne oportunament els dies i hores de consulta.

Reflexió final: aquesta darrera Vegueria posada a tràmit, fem-ho millor, la comunicació i la participació també. Si ho fem bé estarem fent pedagogia, tant necessària en el nostre temps.

Així ho veig