Gaudí versus Tarragona: 1880-1884

Les religioses de Jesús i Maria s’establien a Tarragona el mes de setembre de l’any1857, tenint el primer domicili a la Casa Foxà, al carrer Cavallers. La primera comunitat estava formada per sis monges. El 1860 van comprar uns terrenys a l’Esplenada, nascuda per l’enderroc de la Muralla, que va donar origen a l’actual Rambla Nova. El nou col·legi es va acabar el juny de 1866 al carrer de ‘Don Casto Mèndez Núñez’. L’any 1972, amb 800 alumnes, va tancar per dues raons fonamentals: el dèficit econòmic i la reestructuració de la pròpia Ordre. Més que dedicar-se a l’educació, les monges van prioritzar obres socials. El 1978 es va enderrocar i l’Ajuntament va construir el col·legi Pau Delclós. Sols va quedar la capella propietat de l’Arquebisbat.

L’article ‘Centenario del Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón’, del advocat Francesc d’Assis Garcia Segarra publicat el 10 de gener de 1980 al Diario Español, escriu que el 7 de desembre de 1879 va beneir la capella el Vicari General de l’Arxidiòcesi, Dr. Joan Baptista Grau Vallespinós . Té 25 metres de llargada, 9 d’amplada i 10 d’alçada. Disposa de tres naus, amb dues línies de columnes de ferro i un cor. Les voltes tenen traceria neogòtica i l’estil és neogòtic ruskinià, el paviment està composta de rajoles de marbre blanc en forma escacada.

Garcia escriu «se desconoce con exactitud quien fue el arquitecto autor del proyecto de la capilla. No de descarta la intervención del genial arquitecto Antonio Gaudí, del cual si se sabe ciertamente que proyectó i dirigió la construcción del altar y el manifestador o templete para la exposición del Santísimo». La predel·la i l’ostensori foren destruïts l’estiu de 1936 i l’any 1943 l’artesà Fernando de Castellarnau el va restaurar totalment.

Joan Bassegoda Nonell, ínclit arquitecte historiador i primer director de la Càtedra Gaudi, va escriure a la Revista Tècnica de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, l’article amb el títol Los proyectos de Gaudí para las religiosas de Jesús Maria. Datos històticos recopilados con motivo del 90 Aniversario de la Capilla del Colegio de Jesús-Maria en Tarragona. Entre altres coses Bassegoda escriu «...si bien falta la constància documental de la intervenció de Gaudí en la construcción de la Iglesia del convento de Jesús-Maria, ésta existe en lo que se refiere al altar...». Més endavant també parla de la relació sentimental que Gaudí va tenir amb les religioses: «La única hermana de Gaudí casó con un andaluz de apellido Egea y fueron padres de Rosa... murió la hermana de Gaudí dejando a Rosa huérfana... Gaudí instaló a su sobrina como pensionista en el Colegio de Tarragona aprovechando los trabajos que realizaba para las Madres...»

Hem de saber que el Dr. Grau també era reusenc com Gaudí, per això quan era bisbe d’Astorga li va encarregar el palau episcopal. Aquest fet i, sobretot, quan Gaudí es matrícula a l’Escola d’Arquitectura manifesta que va néixer a Reus, per tant no hi ha cap dubte sobre el seu origen. La única obra de Gaudí al nostre territori és aquesta, per això Gaudí versus Tarragona o viceversa.