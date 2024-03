Semblava impossible, però els han superat!

Creat: Actualitzat:

Mixeta i les seves companyes em van passar aquest escrit:

«El bíblic Llibre dels Proverbis és tot un tractat –potser el més gran de tots els que s’han escrit- sobre l’estupidesa i les seves amenaces. La conclusió: ‘fuig de l’home estúpid’ (Pr, 14:7). Al llarg de la història del pensament, molts han estat els filòsofs que han reflexionat sobre la naturalesa del bé, però pocs han tractat el fenomen de l’estupidesa com a font del mal.

El problema més gran de l’estupidesa és que l’estúpid, com l’incompetent, no sap que és estúpid o incompetent. Sant Tomàs d’Aquino l’anomenava stultitia o enfosquiment culpable de la raó. Sent la vida un regal del qual ningú no es pot privar sense culpa, com afirmen la major part de les religions i, si sou agnòstics, ens remetem a Plató; sent, com dèiem, propis de la vida l’ús de la raó i del judici, despullar-se’n sense cap motiu aparent és un vici greu. En aquest sentit, l’estúpid quintaessenciat seria el que «veient, no veu» i «escoltant, no sent».

En aquesta pàgina, alguna vegada, hem portat a col·lació estúpids insignes (la Sra. Von der Leyen, per exemple); els quals, la setmana passada, van ser àmpliament superats en stultitia per Justin Trudeau i Emmanuel Macron.

L’estúpid és molt insidiós, perquè raona gairebé com un de nosaltres, només que amb una desviació infinitesimal, precisament la que el fa summament perillós, puix és capaç de presentar la falsedat més gran amb aires de veritat incontrovertible.

El Sr. Trudeau, neoliberal rabiós (primer ministre del Canadà per l’únic mèrit de ser polític hereditari), davant d’una onada de robatoris i violències que s’ha desfermat a la ciutat de Toronto, ha aconsellat a la ciutadania que deixin les claus posades al seu cotxe. Els hi robaran, sí; però no patiran violència. Aleshores, cal preguntar-se: per a què serveix la seva policia, per a què serveix vostè... si només veu aquesta solució al problema?

El passat dijous, monsieur Macron, president d’allò que abans era França, per obra i gràcia de la gran banca, digué que si es permet que Rússia guanyi la guerra a Ucraïna, Putin es menjarà Europa i que ens preparem tots per a la guerra. Sr. Macron, sigui seriós! El Sr. Putin serà el que es vulgui, però no és un estúpid. Què pot oferir Europa sinó una mena de gran desert carregat de problemes estructurals, sense agricultura, amb la indústria deslocalitzada, sense matèries primeres i amb l’economia en ruïnes? Alemanya, la locomotora, no és res. El temps del miracle alemany ja és història: va ser fruit de la conjunció de les ajudes nord-americanes, l’energia russa a baix preu, la mà d’obra barata dels països del sud europeu i un poble que, si els seus dirigents el diuen que es tiri de cap per un precipici, ho farà. I la França d’ara no passa de república bananera.

Estem cridats a conèixer la veritat, no a atordir-nos amb bajanades, i prevenir-nos contra l’estupidesa, lamentablement tan comuna a les batalles de xarxes socials o en les esgotadores campanyes electorals. Signat: Mixeta, Boni i Kedi»