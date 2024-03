El ‘Territori personal’ d’Andreu Buenafuente

Creat: Actualitzat:

L’humorista, comunicador i artista reusenc, Andreu Buenafuente presenta al Centre Cultural Torre Vella de Salou (Tarragona) una exposició de pintura anomenada «Territori Personal», que va començar el 2 de març i es podrà visitar fins el 13 d’abril. Raquel Medina i Mercè Puy, dues professionals genials, són les comissàries de l’exposició.

No tothom sap que l’Andreu Buenafuente, a més de ser presentador i humorista, també és des de fa més de 30 anys, un artista plàstic i visual de línia expressionista, amb el mèrit de ser totalment autodidacta i, potser a causa d’això, totalment lliure i espontani en la seva expressió i en el seu pensament. És un apassionat de la creació de realitats diverses que miren cap a la natura o cap a l’ésser humà, i que aconsegueix fer néixer en instants a les seves pintures i il·lustracions amb una interpretació a vegades irònica o rient-se si mateix amb auto-retrats.

Quan entreu a la Torre Vella i visualitzeu l’obra de Buenafuente, de seguida sentireu l’impacte anímic i captareu l’intens món interior de l’autor. De ben segur es remouran les vostres emocions. A més, com l’objectiu d’aquestes obres no va ser exposar-les al públic, sinó que Buenafuente les va crear per una necessitat d’expressió de la seva ànima, estem davant d’una comunicació i creació plena d’autenticitat, sensibilitat i, sobretot, de filosofia del sentiment totalment contraposat al fred món racional, com veiem a la seva obra «Piensa menos» (2016). Per a ell la pintura és un camí de crear vida amb el pinzell. Així afirma: «És l’apassionant misteri de veure com neixen formes, coses, símbols que ni tu havies imaginat. Es tracta de la teva mà, del teu pinzell que els hi dona vida. A on eren?» (...) «Quan aconsegueixes expressar un sentiment amb l’art és un plaer incomparable, màgic, quasi etern».

Sens dubte l’energia positiva que transmeten les pintures i il·lustracions de l’exposició «Territori Personal» d’Andreu Buenafuente, exposades en un indret històric màgic, com és la Torre Vella de Salou, no deixen indiferent a qui sap captar el missatge de la filosofia vitalista subjacent i la gran imaginació de Buenafuente amb un fil de surrealisme que propicia una creació que va molt més enllà de l’evidència aparent.