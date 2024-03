Què li passa al govern amb el Baix Penedès?

Creat: Actualitzat:

No ens cansarem de denunciar, mai, el menysteniment pressupostari del Govern amb el Baix Penedès, és una obligació com a representant públic.

Alguns voldrien que mantinguéssim un silenci sepulcral, demanant-nos i exigint-nos lleialtat institucional. Però el nostre compromís amb la ciutadania ens obliga a fer públic les dades del pressupost de la Generalitat per la nostra comarca, hem de ser lleials primer amb els nostres ciutadans, amb el nostre territori.

Un any més, la nostra comarca és la que rep menys diners en inversions de tot el país. El més greu és que aquesta tendència es repeteix anualment, per molt que la Consellera d’Economia intenti marejar la perdiu amb dades percentuals.

La quotidianitat del Baix Penedès ens demostra que la realitat és una, i el relat del Govern un altre, aquest no s’aguanta per enlloc.

Som la comarca que més creix demogràficament a Catalunya, els Ajuntaments estem donant més serveis dels que ens pertoquen, i sempre esperant una resposta del Govern a les nostres necessitats, però les inversions no arriben, mai.

El que demanem des dels ajuntaments, són inversions als CAPs, a les Escoles, en habitatge públic, en millores de la mobilitat i el transport, per donar resposta al creixement i a les necessitats dels nostres municipis, i d’això res de res.

El Baix Penedès no només lidera per la cua les inversions a Catalunya, sinó que també som la darrera comarca del país en personal de l’administració de la Generalitat dedicat a la comarca. Fins i tot el Moianès, la darrera comarca que va ser creada fa pocs anys, té més personal que el Baix Penedès.

Això vol dir que no hi ha suficients mestres a les escoles, no tenim els bombers i mossos necessaris per donar un servei de qualitat, en resum, som els últims dels últims, per molt que li pesi a la Consellera d’Economia.

No volem que ens enganyin més, el que volem és el que ens mereixem, una dignitat i una lleialtat institucional del Govern amb el Baix Penedès, amb la nostra ciutadania.

No ens podem callar, no podem fer com si no passes res.

El Baix Penedès existeix, continuarà existint, i continuarem lluitant, som 115.071 baixpenedesencs i baixpenedesenques que ens mereixem un respecte