Vint anys de compromís

La celebració de l’aniversari del Diari Més suposa la ratificació de la feina feta al llarg dels darrers 20 anys, per tots els que, directe o indirectament, han estat implicats en fer realitat un projecte informatiu obert, transparent i independent, que suposés el reflex objectiu de la realitat diària de les nostres contrades.

A l’hora de passar comptes, no hem d’oblidar a la gent que ha treballat per fer-ho possible, des dels emprenedors que varen apostar empresarialment, als treballadors, periodistes i, sobretot, als anunciants que han fet viable que el projecte avui sigui una proposta consolidada, que arriba a milers de ciutadans, que estic segur avalen la bona feina feta al llarg de les 5.000 publicacions diàries i que són garantia d’una continuïtat futura.

En els darrers temps, s’ha fet una aposta econòmica per millorar l’edició impresa, però també la proposta digital, amb un objectiu, ineludible, per donar als nostres lectors una alternativa mediàtica competitiva, de confiança i veracitat. Esperem que, en properes celebracions, puguem seguir millorant per no defraudar a ningú, i donar resposta al que la societat exigeix en cada moment en l’apartat informatiu.

Finalment, la consolidació, que avui és una realitat inapel·lable, suposa un pas més en l’aposta conjunta que comporta la «pinya» del mateix Diari, els lectors, i els anunciants que fan possible la nostra pervivència de present i per al demà. Moltes gràcies a tots.