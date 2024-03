El món al revés

Creat: Actualitzat:

En aquests primers mesos de govern semblava que aquest ajuntament hagués mossegat la poma prohibida, i que fos responsable de tots els mals de Cambrils i rodalies. Hi ha hagut un canvi de govern i alguns han posat els serveis de la ciutat de cap per avall. Allò que era de color de rosa, aquell que governava i deia a tot que si. Doncs en un mes tot ha deixat de funcionar.

Semblava que l’Ajuntament no escoltés a ningú d’un dia a l’altra, els funcionaris no fessin la seva feina o la burocràcia s’hagés estès arreu. Qui ahir era bo, esdevenia dolent en aquest govern.

Forats immensos apareixien en 24 h al paviment dels nostres carrers i places. El quitrà va quedar solcat d’arrugues només constituir-se el nou govern a l’igual que grans arrels d’arbre havien aixecat el quitrà per les vores.

La brossa surava pels carrers, l’olor era insuportable i la neteja només es feia un cop a la setmana. Havia estat un canvi radical. D’una corporació a l’altre, en pocs dies, Cambrils va passar de capital gastronòmica a deixalleria de la Mediterrània, segons alguns.

Hem escoltat com la ciutat estava deixada de la ma de Deu, res funcionava, tot era trencat especialment les voreres amb les llambordes aixecades, els parcs estaven descurats, els pins plens d’erugues, les rieres ofegades de canyes, les platges brutes quan hi havia un temporal.

La manca d’aparcament s’havia convertit d’ahir a avui en el principal problema de Cambrils, com si el període d’hivern en tingues necessitat. Es demanaven responsabilitats sobre el que pogués passar a la zona portuària, competència de la Generalitat.

Davant d’aquesta desgràcia alguns veïns provinents bàsicament d’algunes AAVV es varen aixecar amb mobilitzacions i crítiques que van ser acompanyades pels partits de l’oposició. Moltes d’aquestes opinions eren lliures i sinceres, però algunes podrien haver-se vist manipulades, precisament pel govern anterior. El qual havia deixat de governar feia uns mesos.

Els clots no es fan en un dia, ni la neteja ni la brossa es malbaraten en un mes, els panots no s’aixequen per art de màgia, les arrels creixen lentament, i el ferm dels carrers porten molt anys sense manteniment.

Alguna cosa passa a Cambrils. L’Ajuntament és un desastre i esquerda tot el que toca. I totes aquestes acusacions les canten els que no van tapar forats, ni arranjat voreres i llambordes, ni actuar vers els arbres que malmeten els carrers. El món al revés.