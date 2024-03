Efectivament, el sud també existeix

Creat: Actualitzat:

Ja em perdonareu la ironia del títol però és que durant els darrers deu anys semblava que hi havia alguns a Barcelona que s’havien oblidat que hi havia vida més enllà del Garraf... I no ho dic com una opinió subjectiva, ho dic perquè a l’hora d’invertir als pressupostos de la Generalitat les comarques tarragonines i ebrenques hem patit una desinversió flagrant, descomunal. Així, durant aquests darrers 10 anys les inversions al Camp de Tarragona van reduir-se a uns minsos 45 milions d’euros l’any de mitjana. Una quantia clarament inferior a les nostres necessitats i també molt insolidària respecte a les aportacions que fan les nostres comarques al PIB català.

Aquesta era la tristíssima realitat. Com sabeu també els i les socialistes ens vàrem comprometre a revertir aquesta injustícia. Dit i fet, no ha calgut ni tan sols que estiguéssim al Govern de la Generalitat, només hem hagut de negociar els pressupostos amb un Govern dèbil com el del senyor Aragonès per tornar a situar les comarques tarragonines i ebrenques al mapa de les inversions del Govern de la Generalitat. Perquè, efectivament, el sud existeix.

En conseqüència, els pressupostos que acabem de tancar amb el Govern permetran augmentar les inversions a casa nostra en temes tan importants com la sanitat i l’educació públiques, la mobilitat o la recerca i la innovació. No vull avorrir-vos amb el llarg llistat d’inversions concretes, tan sols vull esmentar les inversions destinades a l’hospital Joan XXIII de Tarragona, als hospitals del Vendrell i Tortosa, al CAP de l’Arboç, a l’escola de Vila-rodona, els tres nous jutjats territorials i el Fòrum de la Justícia de Tarragona, i així un llarg etcètera.

Recordeu que us deia que les inversions s’havien reduït a 45 milions d’euros? Doncs bé, aquests pressupostos negociats pel PSC suposen una inversió a les nostres comarques de 125’8 milions d’euros. I com diria el clàssic: no hace falta decir nada más...

Però governar exigeix, no enviar cartes al president de Kosovo, sinó fer front a les necessitats del present preveient els reptes del futur a mitjà i curt termini. Per això hem inclòs en els pressupostos, per exemple, una partida de 5 milions d’euros per al futur centre de descarbonització (cabdal per a la nostra indústria química i els milers de llocs de treball que genera) o inversions concretes per al tramvia del Camp de Tarragona, que ens permetrà desenvolupar una mobilitat eficaç i, alhora, sostenible.

Mireu, com sempre dic tenim un territori que ho té tot per triomfar. Som una de les regions europees on podem tenir uns millors paràmetres de qualitat de vida, és a dir, on es pot viure millor. Ara bé, per aconseguir-ho necessitem un Govern a Barcelona que cregui en els nostres potencials. Necessitem també aprofundir en la política útil -la política en positiu-, la que no insulta, la que no discrimina, sinó que s’arremanga per assolir resultats concrets que es tradueixen a la vida real de la gent.

Per això és tan important que en aquests properes i imminents eleccions al Parlament el PSC de Salvador Illa pugui fer possible el canvi que es palpa i es demana a peu de carrer. Som un valor segur, els de la política útil. I ho demostrem no amb paraules que s’emporta el vent, sinó amb fets concrets.

Si som capaços d’aportar aquest balanç de resultats des de l’oposició, us imagineu tot el que podem arribar a fer -amb el vostre suport- des del Govern? Doncs del teu vot depèn. En tot cas, ara sí, les comarques de Tarragona tornen a estar -amb majúscules- al mapa de les inversions de la Generalitat.