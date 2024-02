Verd i blau fa babau!

Creat: Actualitzat:

Les zones d’aparcament regulat han de ser una eina per afavorir la mobilitat, no per escanyar-la. La seva funció és servir a la ciutadania per tal que pugui moure’s, no servir-se’n. Lamentablement, la política de l’alcalde Viñuales no porta bon camí: sense valors, sense model, sense raó, sense diàleg i sense més criteri que un afany recaptatori.

Tota política ha de tenir valors. Pintar zones blaves i verdes l’entorn de Joan XXIII, però, no respon a cap mena de valors d’esquerres ni socials. Aquestes zones tenen els mateixos preus per als no residents: més de 4€ per un màxim de 2 hores. Passat aquest termini has de marxar perquè si l’excedeixes et pots emportar una multa. Com es pot sotmetre a aquest tracte als malalts i pacients de Joan XXIII? I als seus familiars? Com es pot lesionar així les necessitats de tots els treballadors de la salut, aquells a qui fa dos dies aplaudíem des dels balcons?

Si pintes aparcaments has de tenir un model de mobilitat al cap, una visió de conjunt del que vols per la teva ciutat. El model d’Esquerra és omplir Tarragona i fer-ho amb el màxim de mobilitat sostenible. La Sra Orts, però, no és que estigui promovent un altre model, és que no n’està promovent cap! Qui tindrà el cotxe aparcat al Parc Francolí un màxim de dues hores quan el centre neuràlgic està a 2km? Quin resident gaudirà del descompte de la zona verda a carrers que estan lluny de cap edifici i els que hi ha, ja tenen aparcament privat? Qui aparcarà a Tarragona 2 a preu de zona blava? Com s’ho farà el professorat del Pax? I els veïns de Florenci Vives? El resultat de tot això és veure els carrers buits a les 11h del migdia d’un dia qualsevol. Estem buidant la ciutat!

La gent, en general, optarà per aparcar als aparcaments dissuasius que vam fer durant el mandat anterior o bé als descampats abandonats, tots ells plens. O directament no vindran a Tarragona, si poden evitar-ho. Evidentment no triaran passar-se a la bici o el bus si no els oferim millores substancials en aquestes alternatives, com hauríem de fer. Pintar de blau només té sentit per generar rotació en zones comercials. Pintar de blau sense saber-ne és fer-nos mal!

És que aquestes mesures recaptatòries no són bones ni per recaptar! Algú creu que l’Empresa d’Aparcaments ingressa gran cosa per tenir un munt de carrers blaus i verds quasi buits? És clar que no. La cosa no pot ser més ineficient: tothom hi perd, ciutadania i administració.

Més intel·ligent hauria estat pintar aquestes zones de taronja -un color que ara defugen-. L’usuari podria aparcar tot el dia per 1€, els aparcaments estarien prou plens, però sempre hi hauria places disponibles, als residents se’ls podria aplicar un preu de 40 cèntims al dia, Tarragona estaria més plena i l’administració tindria més ingressos.

Per tot això, al Ple d’avui ERC defensa una moció per revertir totes aquestes noves zones regulades que no són ni justes ni eficients. Totes han de quedar sense efecte fins que s’aprovi el Pla de Mobilitat Sostenible, que ens dotarà d’una perspectiva més racional. Això només s’arregla si s’acompanya de la pertinent i completa rectificació i moltes més dosis de diàleg amb la societat tarragonina.