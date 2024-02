Creat: Actualitzat:

Fa molt temps que el barri Mas Pellicer viu problemes de convivència, d’incivisme, socials, i de seguretat. És una situació enquistada, que persisteix malgrat les lloables accions que s’hi han anat desplegant com, per exemple, les vinculades al pla comunitari que engloba els barris de Mas Pellicer, Mas Abelló i Sant Josep Obrer. I és així perquè ens trobem davant d’un problema estructural que no es pot resoldre únicament amb accions puntuals, segmentades, o que posin el focus en un sol àmbit d’actuació. Mas Pellicer necessita un pla estratègic d’actuació que englobi polítiques socials, urbanístiques i de seguretat, i que també serveixi per alinear-les i coordinar-les. Serà necessari implicar-hi diferents administracions i agents socials, però pertoca a l’Ajuntament de Reus liderar decididament, i sense més dilacions, aquesta actuació integral.

Per això, Junts per Reus defensem en el ple d’avui una moció per a l’elaboració d’un pla estratègic per a la millora de Mas Pellicer. Hem observat que el govern municipal de PSC, ERC i Ara Reus no inclou actuacions al barri en el pla d’inversions per a l’exercici actual i reclamem que ho reconsideri.

Pensem que Mas Pellicer reuneix els requisits per acollir-se al projecte ‘Barris amb Futur’ que ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya per impulsar la prosperitat i la cohesió social i que preveu la intervenció sociourbana en àrees amb indicadors recurrents de risc social, promovent accions al voltant de tres eixos: espais de sociabilitat, condicions de vida i igualtat d’oportunitats.

Així mateix, demanem al govern municipal que aprofiti la inversió subvencionable de gairebé dos milions d’euros per a Mas Pellicer, fruit d’un acord aprovat per la Generalitat el juliol en relació a la iniciativa ‘Entorn Residencial de Rehabilitació Programada’ (ERRP) d’edificis públics en diversos municipis, entre els quals, Reus. Aquests recursos provenen dels Fons Next Generation de la Unió Europea i la nostra ciutat no els pot deixar escapar.

Aquestes dues oportunitats ens situen en el moment idoni per desenvolupar aquest pla estratègic pendent i que ha de servir per dignificar un barri situat en una zona amb una gran projecció de futur i que està esdevenint una nova àrea de centralitat amb l’Hospital de Sant Joan, el campus universitari i l’estació de Bellissens, i el pol de desenvolupament tecnològic i empresarial a l’entorn del Tecnoparc.

Els veïns de Mas Pellicer han de tenir les mateixes oportunitats i qualitat de vida que la resta de reusencs. Hem d’entendre i concebre la ciutat com un tot. L’Ajuntament no pot donar l’esquena als seus barris. No podem permetre que s’allarguin més situacions com la que pateix Mas Pellicer, només cal recordar el tiroteig del gener i la manifestació veïnal que reclamava més civisme i més seguretat.

Cal destinar-hi recursos i emprar-los amb enginy, sentit estratègic i visió global, pensant en el benestar i la cohesió dels veïns de Mas Pellicer, però també en el bé comú de Reus. Tenir barris dinàmics, ben relligats urbanísticament i cohesionats socialment, ens fa més forts com a ciutat. Sabem que no serà fàcil i que les varetes màgiques per solucionar problemes complexos i molt arrelats no existeixen. Però si no afrontem la situació amb la màxima ambició i sent molt conscients de la gravetat del problema, no ens sortirem. És l’hora de posar-s’hi d’una vegada. El pla estratègic de Mas Pellicer no pot esperar més.