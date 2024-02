Reforcem les infraestructures digitals als municipis

Creat: Actualitzat:

180 pobles i ciutats de la demarcació de Tarragona, que tenen menys de 20.000 habitants, han vist com aquests mesos han rebut nous equipaments tecnològics que han facilitat l’accés dels habitants d’aquests municipis als serveis municipals, entre altres millores de caire digital.

Aquests equipaments tecnològics no cauen del cel, ni són fruit de l’atzar... Per sí mateixos, amb pressupostos molts reduïts, a aquests ajuntaments els seria més difícil habilitar, per exemple, un punt d’accés digital per fer possible la signatura electrònica dels veïns i veïnes o la implementació de pantalles interactives en pobles de menys de 500 habitants.

Totes aquestes millores són possibles gràcies al programa de reforç de les infraestructures digitals que ha impulsat la Diputació de Tarragona amb el finançament del ministeri de Política Territorial que, a la seva vegada, es nodreix dels fons Next Generation aconseguits pel Govern de l’Estat negociant amb la Unió Europea.

Un projecte que va ser liderat pel SAM de la Diputació de Tarragona, amb el suport de l’àrea de projectes europeus.

Poso aquest exemple, un entre mil, perquè s’entén a la perfecció quina és la fórmula que aconsegueix resultats reals i tangibles: el treball en comú entre les diferents administracions. Penseu que, per concretar una actuació, si els veïns de, per exemple, Vespella acaben tenint un punt d’accés electrònic digital al seu municipi ho serà perquè l’Ajuntament ha treballat coordinadament amb la Diputació de Tarragona i aquesta, a la seva vegada, aprofita els fons que arriben del Govern, de comú acord amb la Generalitat, i que aquests recursos són facilitats per la Unió Europea.

Per tant, va ser gràcies a que la Diputació de Tarragona va presentar aquest projecte a la convocatòria pertinent als fons europeus finançats pels Next Generation que aquests 180 pobles i ciutats, i els milers de ciutadans que hi viuen, han vist com els seus equipaments electrònics milloraven de forma sensible.

I aquest és el camí, aquesta és l’oportunitat que hem d’aprofitar al màxim. Estem parlant de 70.000 milions d’euros en inversions directes i uns altres 70.000 en crèdits, és a dir, la major inversió exterior de la història del país. Aquestes oportunitats tan sols passen un cop a la vida, o més aviat tenint present el volum inversor del que parlem, en diverses vides.

A això ens dediquem plenament des de la Diputació. De fet, participem i impulsem diferents projectes transversals tenint com a referents els objectius de desenvolupament sostenible i l’Agenda 2023 com a horitzó. Tenim la determinació i tenim els fons per assolir aquest territori respectuós amb el medi ambient i la sostenibilitat. I seguirem aprofitant els fons Next Generation per avançar cap a aquesta demarcació més verda, més digital, més inclusiva i on es visqui més i millor que a qualsevol altra regió europea. Penseu en l’aigua, penseu en l’energia.

I aprofitant les nostres característiques com a territori, per exemple, amb la instal·lació de xarxes calor alimentades amb la biomassa que genera la matèria orgànica dels nostres boscos.

Finalment, permeteu-me reconèixer i posar de relleu l’excel·lent tasca que fan els treballadors i tècnics de l’àrea del SAM, de TIC i de projectes europeus de la Diputació. És un honor i un autèntic luxe poder disposar de professionals d’aquesta vàlua. Gràcies, sincerament, pel vostre compromís amb una demarcació de Tarragona millor.