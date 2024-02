Una Diputació de Tarragona més centralitzada que mai i que no aposta per l’equilibri territorial

Creat: Actualitzat:

Fa dues setmanes la presidenta de la Diputació ens va informar que el seu equip de govern, format per Esquerra i PSC, amb la inamovible col·laboració del PP i, segurament també la de VOX, tenen la intenció de comprar l’antic edifici de Caixa Tarragona. Sorpresa? Ens ho esperàvem perquè era una possibilitat però no en l’actual context.

Una de les preguntes claus que com a representants públics hauríem de poder respondre als ciutadans és «Quin és l’objectiu d’una Diputació com la de Tarragona formada per tres territoris ben diferenciats? Cal que la Diputació adquireixi més patrimoni a la ciutat de Tarragona? I si cal, per a què fer-ne?».

I és que des del grup de Junts estem sorpresos per la forma d’actuar. Vagi per endavant que no ens oposem a la compra de l’edifici de Caixa Tarragona, al que ens oposem és a una compra que es farà en contra de la forma que entenem que ha d’actuar territorialment la Diputació. I també, perquè no dir-ho, perquè aquesta compra fa més evident la pèrdua de lideratge estratègic territorial a la que el govern d’Esquerra i PSC estan duent a la Diputació.

Hi ha dos exemples que, portats plegats, exemplifiquen el que volem dir. No es pot entendre que fa quatre mesos l’equip de govern, amb el recolzament de PP i VOX, votessin contra la proposta de Junts d’impulsar una seu institucional al Baix Penedès o que no hi hagi cap partida per la seu institucional de Tortosa en el pressupost de l’any 2024. Però per enredar-ho tot encara més, aquesta mateixa setmana la presidenta de la Diputació ho justifica dient que existeix “un Pla d’Ordenació dels Espais que contempla Tarragona, Tortosa, Reus i el Vendrell”. Tarragona, sí; Reus, potser també... Però a Tortosa i al Vendrell, ni estan ni se’ls espera. O almenys ho tenen ben amagat. Si això no és anar contra la proximitat i el desplegament territorial que ens ho expliquin perquè és evident que en aquests moments la Diputació de Tarragona és la més centralista de la història, sent més la Diputació de la ciutat de Tarragona que la Diputació de tots els municipis de la demarcació.

Però cal analitzar els números de l’operació complerta amb la informació apareguda a la premsa. El dret de tempteig en la compra està en 4,5 M€, que seran 5M€ en afegir els impostos. La reforma dels 7.782 metres quadrats costarà entre els 5,5 M€, segons la presidenta, i els 10 M€, segons l’empresa interessada en la compra. Jugarem la carta de la virtut, que viu al punt mig, i ens quedarem amb uns 8 M€. Aquí falta, però, afegir la reforma de l’edifici del Palau, que forma part de la mateixa operació, i que se’ns ha valorat al voltant de 5 M€. El total de l’operació està al voltant dels 18 milions d’euros. Sense oblidar que a més a més la Diputació té previst destinar uns quants milions d’euros a la reforma de la Savinosa per convertir-la en un Centre cultural i educatiu, i també es vol actuar a algun altre equipament de la ciutat de Tarragona.

I aquesta és l’altra pregunta clau a respondre «Cal que la Diputació de Tarragona es gasti 18 M€ per comprar un espai per prestar, essencialment, els mateixos serveis a la mateixa ciutat que ara?» Doncs mirin, semblaria que per l’equip polític actual, i el PP i VOX, sí. Nosaltres, el grup de Junts, tenim dubtes.

En tenim, de dubtes, perquè aquests 18 milions d’euros que apareixen en una operació extraordinària, podrien servir per incrementar el suport als municipis més petits, a arranjar carreteres, a dur l’aigua de boca a municipis que no en tenen, a disposar més recursos per entitats i associacions de la demarcació, per dur a terme més iniciatives turístiques, o per donar més ajuts a la emprenedoria o als municipis afectats per fenòmens meteorològic....I evidentment perquè a Tortosa i al Vendrell la Diputació tingui la seu que mereixen les Terres de l’Ebre i el Penedès, uns espais que ara no tenim.

Per això al ple de la Diputació esta operació no va comptar amb el nostre suport, no per la compra concreta sinó pel conjunt de la política estratègica que s’està fent vers tots els territoris per part del govern de la Diputació aquest mandat.

Creiem que l’equip de govern de la Diputació hauria d’ampliar mires, pensar en el territori i, sobretot, en el sentit que té aquest ens per als pobles i ciutats que la integren. Hem de prioritzar les inversions prioritzant l’equilibri territorial i el suport als pobles petits de la demarcació, i tenir en compte al servei de qui estem que no és altre que el dels veïns i veïnes del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.