La Tabacalera, vaixell insignia

El 1922 es van comprar els 68.000 metres quadrats de sol, per executar el projecte de la fàbrica per part de l’equip d’enginyers de la companyia arrendatària de tabacs, integrat per José Guerra, Carlos Dendariene, José Gasset i José Delgado, sota la direcció de Francisco Bastos y Ansart. En 1923 es col·locava la primera pedra i l’enginyer José Tulla Planellas dirigeix les obres. Amb l’excavació tenim la primera dificultat, ja que al nord-oest apareix la necròpolis paleocristiana. El 1923 es va produir una inundació deguda a una crescuda del riu Francolí, això dificulta la construcció i la fàbrica no produeix fins al 1932. L’any 1928, el ministre d’Hisenda José Calvo Sotelo visita Tarragona i valorant la troballa, mana construir un museu. Aquest el projecta Lorenzo Rosell, amb la col·laboració de Serra Vilaró, que va ser el seu primer director. Durant la Guerra Civil es trasllada la maquinària i personal a Sabadell i Vic.

És un conjunt d’enormes dimensions, que disposa de diversos edificis situats entorn de una plaça. La porta està emmarcada per un parell de pilastres que s’uneixen als dos cossos laterals. La façana que mira al riu la projecta l’arquitecte Miquel Quesada y Navarro, amb la premissa que la decoració fora d’estil clàssic. L’entrada disposa de tres escultures en el cim, mitjançant un mur-tanca amb tres arcs de mig punt que posseeixen reixa de ferro i una balustrada decorada amb quatre copes. Els carreus i la pedra artificial donen lloc als paraments verticals, amb pilastres adossades i rematades amb capitells florals. La planta baixa ens mostra una successió de finestres, mentre que en el pis superior les finestres tenen llindes. Les façanes estan coronades per un entaulament arquitravat, al costat de frisos, cornises, frontons i estàtues en la part més alta. Els tècnics Roberto Navarro i Miguel Quesada projecten i dirigeixen la construcció entre els anys 1922 i 1931, també intervé l’arquitecte gaudinista Francesc de Paula Quintana Vidal.

La Tabacalera va ser molt important pel creixement urbà al segle XX. El 2005 l’Ajuntament de Tarragona compra les instal·lacions de la Tabacalera, a l’empresa multinacional Altadis, que va estar funcionant fins al 2007. Els mòduls de l’avinguda Vidal i Barraquer foren habilitats com equipaments municipals: Tarragona Impulsa, la Capsa de Música i l’Arxiu-Hemeroteca. Ara s’ha anunciat la decisió de prioritzar i licitar el projecte de la biblioteca de Tarragona per part del Ministeri de Cultura, que pot significar un punt d’inflexió per accelerar un procés que els 80.000 metres quadrats siguin ocupats amb diferents usos.

Està previst que TAC 12 i RTVE s’instal·lin. Des d’En Comú Podem demanen que s’aturi la inversió cultural de la Diputació al Preventori de la Savinosa, i proposen que tant el Conservatori de Música i l’Escola d’Art i Disseny s’ubiquin a la Tabacalera., que té jardins oberts a la ciutat com a galeria d’exposicions i concerts a l’aire lliure, on organitzar activitats culturals. Sens dubte la Tabacalera ha de ser el vaixell insígnia com centre social, cultural i educatiu de la ciutat.