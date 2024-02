Creat: Actualitzat:

A nadie se le escapa que los paseos marítimos, son infraestructuras que forman parte del paisaje de muchos municipios litorales, equipamientos que con los años han ido proliferando al lado de playas y frentes urbanos edificables. Los paseos marítimos se han convertido en un atractivo para vecinos y visitantes que han encontrado un lugar de acceso a las playas, pero también, un espacio de paseo, muchas veces con atractivas terrazas dónde tomarse un refresco o café, sin duda alguna, también forman parte del motor económico local. Paseos marítimos que por las mañanas de verano se convierten en una procesión de ciudadanos equipados con sus trajes de baño, hamaca, toalla y sombrilla para disfrutar de la playa y las tardes noche para ese refrescante paseo que acompaña la brisa de mar.

Cada año los temporales marítimos han ocasionado algún deterioro en las playas, no se debe olvidar que el mar es una masa de agua viva en constante movimiento, también es cierto que el boom, en la construcción de puertos deportivos que han proliferado en todo el litoral, un negocio de compra de amarres, es decir un derecho de uso preferente, que funcionó muy bien hasta que toco a fondo por la crisis económica y falta de planificación, en este caso responsabilidad de la Generalitat de Catalunya que es quien tiene las competencias, dichas estructuras portuarias han influido, en muy mucho, en el cambio de las corrientes de arena, han sido también motivo del deterioro de las zonas costeras, en cuyas zonas el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes Ministerio de Fomento, destinaba partidas presupuestarias y actuaciones para la reparación y conservación del litoral afectado.

En estos momentos el Gobierno de España, ante los hechos del deterioro litoral y en previsión de emergencias climáticas, responde a una pregunta hecha al respecto, por el diputado al Congreso, Pere Lluís Huguet, del PP de Tarragona, que sorprendentemente le responde: “actualmente no hay presupuesto específico asignado” o que «.....cabe esperar que la acción natural del transporte litoral haga que las zonas más erosionadas recuperen parte de la arena..», cómo tampoco no existe ningún plan de actuación para evitar los deterioros marítimos que no sea el desmantelar los paseos, sin duda alguna, llegar a esa solución, no ha supuesto mucho esfuerzo y sacrificio, como tampoco la actitud de brazos cruzados.

Municipios costeros de la provincia de Tarragona, han sido los más afectados, cómo son Altafulla, Roda de Berà y Calafell, sin olvidarnos, cómo ya es el caso endémico del Delta del Ebro. Municipios que ante la información que no van a percibir ayuda económica alguna para rehabilitar sus playas, han empezado a retirar sus paseos marítimos, siguiendo las instrucciones del Ministerio de turno, como ha iniciado Calafell, localidad está que cuenta con el paseo marítimo más largo de Cataluña que, transcurre en los 5 kms de playa, pronto le seguirán otras localidades costeras como podría ser Roda de Berà o Altafulla, teniendo en cuenta que algunos ayuntamientos pagaron de sus presupuestos el movimiento de arena y que no ven con mucho optimismo recibir ayuda alguna.

Nadie pone en duda que el cambio climático, la construcción de puertos deportivos, la falta de sedimentos que arrastran los ríos o las borrascas, producen una situación delicada al litoral y se deben tomar medidas de urgencias, pero no deja de ser cierta la falta de previsión de los gobiernos del estado y autonómico, que han estado y están inmersos en otros debates políticos que no, en las necesidades de sus municipios y mucho más, cuando no aportan ni un euro para solucionar la situación, pasando la pelota una vez más a las administraciones locales.