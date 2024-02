Porca demagògia

Creat: Actualitzat:

Si, és veritat, a Catalunya produïm més porcs dels que mengem. De fet, aproximadament, exportem el 76% de la nostra producció però, de igual mode, a casa nostra també es produeixen més medicaments o cotxes dels que consumim el conjunt de catalans. Però, ¿per què aquestes altres activitats no queden estigmatitzades i el sector ramader si?. Entenem que, tot el que estigui relacionat amb l’alimentació pot tenir més repercussió, no obstant, som un sector essencial, tal com diu una Administració que, per altra banda, permet l’atac continu a l’activitat ramadera des dels continguts de la seva televisió pública, la de tots els catalans.

Una criminalització de la ramaderia, a la qual la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals contribueix de forma habitual, permetent la transmissió de missatges que tenen l’objectiu de crear una imatge esbiaixada i errònia del sector.

De fet, el passat setze de gener, a TV3, vam tenir una mostra més amb l’emissió del programa Sense Ficció, amb títol “Porca Misèria”, el qual realitzava una criminalització descarnada contra la ramaderia porcina. Un programa que, començant pel titular i, seguint pel seu contingut, estava teledirigit per crear una opinió pública negativa del sector porcí, en base a afirmacions que faltaven a la veritat (com per exemple, utilitzant un concepte sense regular com és el de “macro-granges” i pretenent qualificar amb aquesta terminologia a una bona part de granges porcines de Catalunya); sense verificar ni contrastar, o sense puntualitzar dins del context.

Durant el programa, els ramaders i ramaderes de porcí, vam haver de suportar acusacions sobre la nostra contribució a la contaminació de nitrats a les aigües, emissions de Gasos Efecte Hivernacle (GEH), maltractament animal i, fins i tot vam ser acusats d’explotació laboral, però ¿quines d’aquestes afirmacions s’han verificat? ¿quines són reals?.

Des del JARC, denunciem que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no permetés una defensa per igual d’aquestes acusacions durant el reportatge i, sobre tot, no verifiqués per avançat els possibles arguments erronis que criminalitzaven al sector porcí, a menys, que també sigui responsable dels mateixos.

La imatge que el reportatge va donar de la ramaderia porcina està molt allunyada de la realitat i, sobre tot, dels esforços que fa el sector per adaptar les granges a totes les exigències normatives marcades pels estàndards de producció més elevats del món, els europeus, on la sostenibilitat ambiental no depèn del volum de la granja, si no de la seva eficiència i mesures de correcció contemplades.

De fet, per contra del que es va dir al reportatge, recordem, sota el beneplàcit de la televisió pública catalana; la producció ramadera, segons les dades oficials de l’Inventari Nacional de Gasos Efecte Hivernacle del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), la producció ramadera representa únicament el 7,8% del total de GEH, i el sector porcí, el 2,43% d’aquest total, superat per molt, pels sectors transports (27%), indústria (19,9%) o electricitat (17,8%).

A la opinió pública, tampoc s’expliquen els esforços que el sector porcí realitza contínuament per millorar la seva sostenibilitat, destacant el seu compromís amb el medi ambient, amb una reducció del 42,9% de les seves emissions GEH, per porc engreixat, en el període 1990-2021.

Ara bé, no defugim de les nostres obligacions i, reconeixem que hi ha aspectes a millorar, com per exemple, el tema de nitrats a les aigües subterrànies, però ¿Tenim proves reals de que la procedència dels nitrats a les aigües només tinguin procedència porcina? ¿Només es troben nitrats d’origen ramader?. No és veritat, tot i que així es faci creure.

De fet, l’any 2018, l’Agència Catalana de l’Aigua, va presentar l’estudi “Determinació de l’origen dels nitrats: tècniques isotòpiques, traçadors microbiològics i anàlisi de pressions”, el qual no va poder demostrar amb claredat l’origen ramader dels nitrats trobats, si no que, en la majoria de casos, la contaminació és difusa, amb un major percentatge d’origen inorgànic en aigües subterrànies i, d’origen urbà en aigües superficials.

Per aquest motiu, exigim a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals respecte per un sector que té una alta contribució a la fixació de gent a territori i al desenvolupament econòmic de les zones rurals, amb 5.417 granges actives, i generant 35.000 llocs de treballs associats, el que representa el 75% d’una indústria càrnica, que suposa el 21,6% del PIB industrial català i el 4% del PIB total de Catalunya.

En definitiva, des del sector porcí, estem cansats d’aquesta “Porca Demagògia”, i continuarem defensant la realitat d’una ramaderia que porta molt de temps invertint en projectes que redueixen les emissions, el consum d’aigua i la contaminació dels aqüífers; millorant la nostra imatge i participant en el desenvolupament de projectes per a la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes, i les oportunitats que aquestes presenten fora del marc de la fertilització.