Una opinió sobre el projectat Camí de Ronda de la Savinosa

Al Diari Més de Tarragona del 27 d’abril del 2023 llegíem que la gent utilitza cada cop més l’estret camí que voreja la tanca exterior de l’antic Preventori de la Savinosa, a sobre d’una zona rocallosa i molt accidentada. És una bonica descripció de la bellesa del sender que va de l’Arrabassada a la Savinosa.

Aquesta caminada seria encara més agradable si s’eliminés la tanca del Preventori, que ens aïlla d’uns espais naturals que haurien d’estar oberts a la ciutadania per voluntat, expressada en testament, dels antics propietaris dels terrenys.

Sabem que s’està treballant sobre la idea de fer un camí de ronda entre les dues platges, per on podrien transitar caminants i bicicletes. Això seria el final de la tranquil·litat de les persones a qui tant ens agrada fer aquest tram a peu. Seria molt millor deixar passar els ciclistes per dins de la finca.

Ens explica una persona que la coneix bé per dintre que el vial interior és molt agradable, vegetativament molt visual, amb arbres monumentals que fan una bona ombra. Caldria simplement facilitar el pas, obrint les reixes pels dos costats, l’Arrabassada i la Savinosa.

Com en qualsevol altre jardí públic, es podria fixar un límit horari d’obertura i, de cara a la protecció de certes espècies de fauna i flora, senyalitzar adequadament els llocs per on vianants i ciclistes no haurien de passar. Si el mal estat d’algun dels edificis ho requerís, no seria difícil senyalitzar i/o posar tanques que impedissin passar per cap zona que presenti un risc.

El camí de ronda és un projecte car (un milió d’euros!) i del tot innecessari, perquè el corriol que voreja el mar per sobre les roques ja existeix i permet el pas dels caminants. La quantitat pressupostada fa sospitar que s’hi vol fer una pavimentació dura, il·luminació artificial, etc., elements que desfigurarien la bellesa natural del paisatge.

Resumint, trobem que aquesta nova pista vorejant el roquissar no és una bona manera de començar a moure fitxa en aquest espai. Com tampoc seria una bona idea posar el Conservatori de Música al Preventori, ja que els pares no voldrien deixar que els seus fills anessin de nit amb autobús, i els haurien de portar amb el cotxe, a l’anada i la tornada, especialment a l’hivern.

Opinió signada per: Lola Paniagua Valle, Mireia Bas Baslé, Santiago Sempere Securún, Jordi Llort Figuerola, Meritxell Alcón Alcaide, Montse Bosquet Ardèvol i Helena Lucas Sanabrias.