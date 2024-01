La vegueria Penedès i el seu pla territorial

Creat: Actualitzat:

El departament corresponent de la Generalitat ha elaborat una proposta (avantprojecte) que posa en coneixement dels penedesencs per al seu debat i posterior aprovació l’Avantprojecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i el Catàleg del Paisatge.

Transparència i participació

Tant en Jordi Cuyàs com en Ramón Arnabat, en els seus recents articles, han manifestat que aquest 2024 ha de ser un any decisiu per a la planificació territorial de la Vegueria Penedès. Totalment d’acord, la població no podem ara no donar resposta ni ser inoperatius en com gestionar el temps.

Models de participació

Hi ha molts models, jo puc parlar del que vàrem fer a la tramitació del nou POUM de Calafell. Es va crear un Consell Assessor Urbanístic (CAU), format per una representació del municipi: Cultura, Esports, Educació, Comerç, Hosteleria, Agricultura, Ramaderia i Pesca, AAVV, partits polítics, etc. Els membres d’aquesta Comissió varen ser proposats democràticament per els seus organismes. Cal dir que tots els temes tractats es varen aprovar per unanimitat. Aquest tràmit de debat era prioritari, i es va convertir en propostes cap a l’equip redactor del Pla.

És cert que per llei hauran d’informar els ajuntaments que formen la Vegueria i també la ciutadania (és aquí on cal posar un cert ordre de participació, per no entrar en el desordre).

Per gestionar aquest treball participatiu, seria convenient, previ concurs, adjudicar-lo a una empresa de solvència contrastada, experta en aquest àmbit tècnic de l’urbanisme, per garantir un treball curós i que serveixi per no perdre el temps.

Comunicació

Seria útil per la informació al públic en general que hi hagués una oficina d’informació a cada capital de comarca. Això ajudaria a crear sentiment de Vegueria, seria recomanable amb una petita aula per a possibles ponents.

Punts forts.

S’ha de decidir com volem que sigui aquest territori, quines proteccions, quins valors, veure i entendre bé el Catàleg de Paisatge. Governança? Municipi, Comarca, Vegueria, Províncies, Àrea Metropolitana Barcelona ampliada? Mobilitat, Mercaderies, Universitat, Sanitari, Habitatge, Agroalimentari, Millores dels fronts marítims, Desconstrucció, Petjada ecològica, sequera i tants altres punts febles, per parlar-ne i resoldre.

Tenim una oportunitat de canviar d’escala en el planejament, ja no val la planificació poble a poble, «política de campanar».

No podem consumir tot el territori, seria un suïcidi.

Una Vegueria que no té un Pla i una governança no va enlloc!

Així ho veig.