L’FP dual i la prospectiva

El president de la Generalitat, Pere Aragonès va presentar l’’Informe General de Prospectiva 2023-2026’ junt amb els seus consellers i el president de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Ara ens trobem en un «canvi de paradigma», que permetrà orientar als joves cap a formacions amb sortida laboral i properes al seu lloc de residència. Actualment s’estàn preparant les necessitats productives per comarques i províncies. Les empreses, a vegades, busquen desesperadament oficis ben remunerats i no troben candidats. Hi ha tres tipus de cicles formatius: 1. De molta demanda i moltes places en oferta que no troben professionals: Carnissers, pintors, instal·ladors elèctrics i fusters; 2. De molta demanda i poques places: cuidadors de persones, informàtica i ciberseguretat, energies renovables, fabricació de productes farmacèutics i manteniment de vehicles i 3. De poca demanda i moltes places: Disseny gràfic, confecció i moda, animació esportiva estètica.

Està previst que la planificació de la oferta de cicles es farà sobre la base d’aquesta radiografia. Es tenen que obrir més places de moda o perruqueria? L’estudi diu que no, ja que hi ha suficients en el mercat laboral. El Govern té pendent aprovar un decret d’orientació, peça clau en un sistema de FP modern, que impulsi el desenvolupament del coneixement del alumne sobre els seus interessos i capacitats en tota l’ESO. Això significa formació als tutors i més orientadors en tots els centres que atenguin als joves.

Actualment a Catalunya ja tenim centres de referència punters, en el seu àmbit de coneixement que atreguin a la joventut per la seva excel·lència i que siguin referents per altres instituts, com són el Pere Martell i el Comte de Rius. Aquests col·laboren en els seus sectors professionals, en la detecció de la necessitat de nous perfils i en la revisió de currículums.

L’FP dual disposa de la clau per una ocupació de futur i de qualitat. Existeix un desajust entre les formacions educatives i el mercat laboral. La inversió en educació, formació i programes específics és essencial per afrontar aquest repte. El mes de març de 2022 es va aprovar una nova llei orgànica d’Ordenació i Integració de la Formació Professional, que converteix tota l’FP en dual. Actualment sols un de cada 22 estudiants cursa estudis en la modalitat dual.

Espanya lidera l’atur juvenil a la Unió Europea, amb un 30%. Aquesta xifra empitjora en el cas dels joves que sols tenen el títol de la ESO, L’FP dual encara no ha arribat al 5% dels estudiants. La realitat és que l’alumne estarà entre un 25% i un 35% d’hores dintre de la empresa si és el regim general, en canvi si és l’intensiu pot arribar al 50%. Les dues modalitats ara es realitzen amb contracte cotitzant a la Seguretat Social. Això ajudarà a disminuir les dades d’abandonament existent en l’FP: la meitat no acaben; en el grau mig, l’abandó és del 40% i en el superior el 25%. L’FP dual és una porta d’entrada al mercat laboral, amb càrrecs de qualitat, sent la taxa d’inserció laboral un 70%. Sens dubte la prospectiva ajuda a que el mercat laboral sigui més racional.