Reus, un referent del Nadal a Catalunya

Després de 6 intenses setmanes i molts mesos de preparació prèvia ha arribat el moment de fer el balanç de la campanya de Nadal a Reus. Un balanç que ha superat positivament les expectatives que ens havíem plantejat des de l’Ajuntament.

Tots els indicadors que tenim a mà per fer aquest anàlisi mostren una tendència positiva. En aquest sentit, destaquen l’afluència de vianants a la ciutat que s’ha duplicat respecte l’any passat, l’increment de quasi un 9% de vehicles que han estacionat als aparcaments municipals i les dades de visites als espais patrimonials com l’Institut Pere Mata o el Gaudí Centre que se sumen a les nombroses activitats culturals que ha ofert la ciutat durant aquestes setmanes i que han penjat el cartell de ‘totes les entrades venudes’ en concerts com els de Blaumut al Teatre Fortuny o els dos de Joan Dausà al Teatre Bartrina.

Una afluència de gent que té un objectiu molt clar: potenciar l’activitat comercial, la restauració i els serveis que s’ofereixen a la nostra ciutat. Generar nous fluxes comercials i que afavoreixin al màxim de persones possible. En aquest sentit, és molt important destacar la implicació de les entitats comercials de la ciutat que són peça clau en què Reus sigui un referent en aquest àmbit.

En aquest sentit, estic convençuda que hi ha poques ciutats catalanes que poden oferir tot allò que atresora Reus a la ciutadania, tant les persones que ens visiten com la gent que hi viu tot l’any. Em refereixo a l’art de comprar passejant, allargar l’estada i dinar o sopar a la ciutat, si vens de fora, aparcar ràpid i a un preu assequible, visitar algun element patrimonial, anar a un concert, sortir de festa… penso que, actualment, poques ciutats catalanes poden competir en l’oferta d’oci familiar que ofereix Reus. Per aquesta raó, Reus ha constatat durant aquest període que és una destinació nadalenca i d’oci de referència a Catalunya.

Ara ja toca treballar, plegats, en la campanya de Nadal del 2024. Una campanya que volem que continuí reforçant aquest lideratge de Reus com a destinació per gaudir del temps lliure tant durant la campanya de Nadal com la resta de l’any.