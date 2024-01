Carta oberta als membres de la taula de mobilitat del Penedès

Creat: Actualitzat:

Distingits membres de la Taula de Mobilitat del Penedès, adreço aquesta carta oberta per dirigir-me a vosaltres com a ciutadà del Baix Penedès a la vegada que representant d’entitats veïnals, per traslladar-vos les meves reflexions i impressions sobre aquesta taula de mobilitat que teniu muntada, que vist el panorama no és gens útil a la gent que dia rere dia va en transport públic.

Com a representant de la societat civil i a la vegada ciutadà de la comarca, no puc traslladar-vos altra cossa que la meva profunda decepció davant la situació de caos que heu permès que tenim a la comarca del Baix Penedès, perquè això és un veritable desastre, les retallades dels serveis de Rodalies son un tema que vaeu tractar a la reunió i el que ens trobem el primer dia de les obres, és desconcert per als usuaris per dolenta informació i manca de serveis, cal afegir les declaracions de responsables polítics dient que ells no sabien res de la retallada del servei fins que no ho van llegir a la premsa, tot i que la documentació de la taula de mobilitat del Penedès ho diu clarament en concret a la pagina 29.

He de dir-vos que és completament inútil tenir la informació i assistir a una taula de mobilitat, si després quan us toca parlar del tema no implementeu solucions addicionals al caos que s’ha creat amb la retallada del servei com ha passat amb el servei de l’R4. He de recordar-vos als que representeu al Baix Penedès que esteu allà per alguna cosa més que per sortir a la foto i que calen solucions estructurals al transport públic que passen per la millora del transport per carretera, perquè el servei ferroviari de passatgers, que ara esta afectat per les obres, i acabarà sent afectat pel pas de les mercaderies que al 2020 eren de 11808 trens a l’any i que amb el corredor del mediterrani augmentarà de forma exponencial.

He de recordar als representants de la Generalitat del departament de territori i als de la Vegueria, que tots hem de ser iguals a la vegueria i que necessitem solucions per tots, perquè la mobilitat es transversal. Recordar als membres del departament de Territori que ens vareu marejar amb la proposta de millora de la connectivitat entre la comarca i la universitat Autònoma, fent-nos presentar una proposta a la taula de mobilitat de la universitat i que havent complit la nostra part, ara esperem compliu la vostra part i tenir un servei directe al 2024 entre la comarca i la Autònoma, perquè arribar a l’R8 des de la comarca del Baix Penedès és un quimera, i vosaltres com a molt la portareu com no podia ser d’altra forma a Vilafranca del Penedès, però mai la veurem a Sant Vicenç de Calders tot i ser el més útil per tothom.

Per acabar aquesta breu carta oberta als membres de la taula de mobilitat del Penedès dir-vos com a signant Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030; si realment creieu en la mobilitat sostenible i segura, caldrà que penseu en la nostra comarca com una cruïlla de camins entre les dues grans metròpolis que requereixen d’un servei de transport públic adequat per la gent que viu a la comarca.