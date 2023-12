Pressupostos de Reus: pagar i callar

Creat: Actualitzat:

Avui el ple extraordinari de l’Ajuntament de Reus aprovarà definitivament els pressupostos i les ordenances fiscals del govern del PSC, ERC i Ara Reus per a l’any 2024. Uns comptes que, des del principi, Junts per Reus ja vam dir que no compartíem, igual que molts reusencs. De fet, l’inèdit increment d’impostos anunciat per l’alcaldessa Guaita ja va generar un enorme malestar inicial que molts reusencs van expressar en diverses concentracions a la plaça del Mercadal. Aleshores, PSC, ERC i Ara Reus tenien l’oportunitat de fer marxa enrere i de rectificar. Així els hi vam demanar en el primer debat de pressupostos i així s’hi van comprometre amb les entitats i els ciutadans que havien protestat, demanant-los-hi que hi presentessin al·legacions. I quin ha estat el resultat? Davant una històrica pujada d’impostos, hi ha hagut també un registre històric d’al·legacions formalitzades als pressupostos, amb un total de 61.

No podia ser d’altra manera perquè els pressupostos del govern municipal escanyaran les famílies i les empreses, amb pujades tan agosarades com un augment del 12,5% de l’IBI, del 45,4% de l’Impost de Construccions i Obres (ICIO), del 40% de les terrasses, del 14% de la taxa de recollida de la brossa o del 40% dels guals. En aquest sentit, cal tenir en compte que les 61 al·legacions presentades per entitats, federacions, empresaris, col·lectius i ciutadans representen a més de 6.000 persones i suposen un rècord històric en el nostre Ajuntament. Les al·legacions han estat formulades per entitats tan representatives com la Federació d’Associacions de Veïns, l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria i Restauradors, el Grup d’Aficionats als Vehicles d’Època, Unió de Botiguers, o el Gremi de la Construcció del Baix Camp, entre d’altres.

Però el govern tripartit no ha complert amb la seva paraula i ha fet cas omís a les 61 al·legacions formalitzades per associacions i ciutadans. No van fer l’exercici d’escoltar els ciutadans ni el teixit social i econòmic abans de fer els comptes, tampoc van tenir en compte els ciutadans que es van manifestar al carrer contra la pujada d’impostos, després van pretendre enganyar les entitats i guanyar temps deixant entreveure que si hi presentaven al·legacions serien ateses, per finalment rebutjar-les sense contemplacions.

A la pregunta de si hi havia una alternativa a la gestió d’ingressos la resposta és clara: Sí. I, des de Junts per Reus, ho hem demostrat durant molts anys: generant noves formes i fonts de finançament, perseguint el frau, acollint-nos a subvencions, aplicant bonificacions que permetin l’arribada de noves empreses i inversions a la nostra ciutat... Evidentment, el nostre grup municipal té un model de ciutat i de gestió absolutament diferenciat de l’alcaldessa Guaita en les formes i en el fons. I, des de l’oposició, no deixarem de defensar aquest model, amb rigor, amb responsabilitat i pensant en tothom. No ens conformem a pagar i callar. I vostès?

Opinió també signada per: Mariluz Caballero Gabás (Regidora de Junts per Reus).