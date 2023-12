Cinc propostes gratuïtes mediambientals pel 2024

Creat: Actualitzat:

Us poso cinc propostes perquè qualsevol de vosaltres col·labori de forma evident en la lluita contra l’emergència climàtica. I un aspecte important és que no vol dir que ens costin diners.

La comunitat científica internacional té clar que l’única manera de lluitar contra les emissions de gasos d’efecte hivernacle és amb l’ELECTRIFICACIÓ de tot el que podem a la nostra vida i, com que aquesta energia s’ha de fabricar, o hem de fer de forma neta. Per tant, el PRIMER consell és clar, si no tens contractada energia verda a casa, demana-ho a la teva comercialitzadora. Si no et convenç la seva oferta, canvia de companyia. Amb aquest gest, gratuït completament, ens assegurem que l’energia que compra en origen al mercat la teva companyia estigui fabricada amb sol, vent i salts d’aigua.

SEGONA proposta, relacionada amb les teves relacions com a client o clienta de qualsevol companyia. Fes-ho amb companyies socialment responsables. Per exemple, amb el teu banc. Hi ha bancs que NOMÉS inverteixen en activitats, empreses, etc...100% verdes.

TERCERA proposta. Quan entris en una botiga, mira al prestatge o etiquetatge que sigui un producte produït el més a prop de casa possible. Ajudes als de casa i redueixes enormement les despeses energètiques de producció i transport lluny de casa. Exemple evident. Si hi ha una caixa de pomes dels Alps o de pomes de Lleida, del Pirineu o de l’Empordà, tria les de casa.

QUARTA proposta. Si no recicles tot a casa o, directament gens, fes-ho! L’aprofitament de materials és fonamental. Aquest reciclatge serà obligatori els pròxims anys i, fins i tot amb pagament per generació (es pagarà en funció del que llencis o aprofitis tot reciclant). Entra-hi, per tant, de forma amable i progressiva i no de cop quan arribi al teu municipi.

CINQUENA proposta. Com us deia en començar, el món ja camina ferm cap a l’electrificació. No et dic que t’electrifiquis del tot immediatament. La proposta és que aquest senyal de ser elèctrics la tinguis clara. Els nous habitatges i rehabilitacions ja no podran portar gas o gasoil el 2028. El 2040, per normativa europea, ja no es podrà literalment UTILITZAR, el gas o gasoil a qualsevol edifici. Queda molt, setze anys, però no et deixis convèncer per la inacció, inèrcia i els interessos si has de fer canvis o renovacions d’equip. El mateix et dic per qualsevol vehicle. Ves directe a un que sigui elèctric 100%. Els híbrids són motors «de sempre» que gasten un pèl menys. En definitiva, aporten ben poc. I la seva eficiència ja no és acceptable com a motor de combustió. De cada 100 litres de combustible que hi poses a un híbrid, 70 es llencen en forma de calor. En un elèctric, de cada 100 unitats d’energia, se’n llencen només 10. Més clar l’aigua!!