Recordant a Josep Maria Jujol Jr

Creat: Actualitzat:

A les portes de conmemorar l’any 2024 el 75è. aniversari de l’òbit de l’ínclit, il·lustre i prodigiós arquitectartista modernista tarragoní Josep Maria Jujol i Gibert (Tarragona 1879-Barcelona 1949), el dijous passat la ciutat de Tarragona es va despertar amb la mort del seu fill, l’historiador Josep Maria Jujol Junior, que dirigia l’Arxiu Jujol a Els Pallaresos. De fet, difondre i reivindicar l’obra i llegat del seu pare ha estat un dels pilars de la seva vida.

La intervenció de Josep Maria Jujol als edificis d’Antoni Gaudí va marcar un abans i un després en l’obra gaudiniana de manera decisiva. Josep Maria Jujol junior, en el llibre Jvjol & Gaudí (Triangle Postals - 9788484788362) retrata les relacions personals i artístiques dels dos arquitectes al llarg dels 20 anys de col·laboració, iniciada a la Casa Batlló, el 1906, i que va acabar de forma tràgica per la mort accidental de Gaudí el 1926. Gràcies al treball de recerca constant de Jujol Jr. tant de fonts directes (el seu pare mateix, entrevistes amb ajudants i deixebles de Gaudí) com documentals, pot assenyalar i posar en valor les intervencions determinants de Jujol en l’obra de Gaudí. També el documental de Lluís Campo Vidal, Jujol-Gaudí, dos genis de l’arquitectura, també reforcen la implicació dels dos arquitectes. Jujol va ser, és un gran col·laborador de les obres de Gaudí, no un deixeble com es diu i s’escriu moltes vegades.

L’any 2019, 140 anys del naixement i 70 de la seva mort, va significar un important punt d’inflexió en el reconeixement i difusió de tota l’obra de l’arquitecte Jujol. Quinze municipis catalans, entre ells Tarragona, també es van implicar amb exposicions, xerrades i jornades científiques. Darrerament també hem de citar que al nostre territori la població dels Pallaresos com a focus jujolià: 1. El seu Arxiu, amb dos historiadors col·laboradors de Jujol Jr, com han estat/son Jordi Amenós i Manel Callao, per un costat i 2. L’Ajuntament, amb el tàndem del alcalde Xavi Marcos i Elíes Torres, que des de l’any 2021 promouen les conferències i el cap de setmana modernistes a la tardor, per un altre.

Sobre Jujol tenim moltes publicacions, recordo, entre altres, la de Carlos Flores (Gaudí, Jujol i el Modernismo catalán), d’Ignasi de Solà-Morales, de Perejaume (Ludwing Jujol), de Joan Bassegoda i Nonell, de Motserrat Duran (Sant Joan Despí), de Josep M. Vall (Vallmoll), de Montserrat Salort (Vistabella), de M. Dolors Bocanegra (obra dispersa). A més no puc pas obviar les edicions de l’imprenta Virgili de Tarragona amb l’ingent feina que fan amb publicacions sobre Jujol com arquitecte, la seva obra a Tarragona, a Sant Joan Despi i a Barcelona, sobre la fauna de J., els tresors i a les passejades a peu de J., entre altres. El 2024 espero que sigui el definitiu per conèixer, d’una vegada per totes, on està Tarragona respecte la seva identificació amb tot el llegat jujolià, com arquitecte, escultor, dibuixant, artesà i pintor. Hi haurà novetats al núm. 46 de la Rambla Nova, Centre Jujol? I a la Casa de les Ànimes del COAC? Crec que ja toca. Som-hi doncs. Per Jujol Jr i tota la família «adoptiva jujoliana».