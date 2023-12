Dones pioneres de la Unió Europea

Creat: Actualitzat:

El passat 27 de novembre s’inaugurà l’exposició que porta el títol d’aquest article. Santiago Castellà va obrir l’acte dient que Clara Campoamor podia ser la única espanyola que acompanyés a les deu dones que tenim biografiades a la Sala Sota de la Subdelegació del Govern. Campoamor fou una advocada, escriptora, política i defensora dels drets de la dona. Va ser diputada a les Corts Constituents de la Segona República Espanyola entre 1931 i 1933. Va defensar i aconseguir el sufragi femení a Espanya per primera vegada en la seva història.

Tenim una sèrie de panels que es mostren el seu perfil biogràfic i al costat hi ha un dibuix de cadascuna de les deu dones que ens han deixat un llegat impressionant. En un panel podem llegir que són «Lluitadores de la resistència o supervivents de l’Holocaust, destacades professionals en els àmbits polític, científic i cultural, aquestes dones van inspirar l’actual Unió Europea. Moltes van treballar per posar fi els horrors de les dues guerres mundials i van promoure els valors fonamentals de la UE, tant des de les pròpies institucions europees com des de l’activisme polític... Totes elles van defensar els valors europeus de la igualtat, la llibertat, la democràcia, la solidaritat, la diversitat i el respecte pels drets humans».

1. Marga Klompé (1912-1986) va ser una científica, professora i política neerlandesa, destacada defensora dels drets humans a les primeres institucions europees.

2. Ursula Hirschmann (1913-1997) va ser una ferma activista antifeixista i és considerada la fa fundadora del federalisme europeu.

3. Melina Mercouri (1920-1994) actriu, política i antifeixista grega, va ser una de les principals impulsores de la cohesió cultural europea.

4. Leonilde Iotti (1920-1999) defensora del sufragi universal i europeista compromesa, és considerada la mare fundadora de la República Italiana.

5. Sophie Scholl (Forchtenberg 1921-1943) va ser dirigent i activista de la Rosa Blanca, un moviment estudiantil de resistència no violenta contra el règim nazi.

6. Simone Veil (Niça 1927-2017) nascuda en el si d’una família jueva, va ser la primera dona a presidir el Parlament Europeu, del 1979 al 1982.

7. Nicole Fontaine (1942-2018) advocada, política i fervent defensora de l’Europa dels ciutadans, va ser la segona dona a ocupar la presidència del Parlament Europeu.

8. Anna Lindh (Estocolm 1957-2003), va ser una de les figures més influents de la política sueca moderna, el 1982 va ser elegida diputada del Parlament suec, ministre de Medi Ambient (1994) i d’Afers Exteriors el 1998. Tres dies abans de la consulta per la instauració de l’euro del país el 2003 va ser assassinada. Existeix la Fundació Anna Lindh.

9. Pierre Marqués (Béziers 1970) viu a Barcelona des de1998. El seu treball inclou pintura, estèncil, dibuix clàssic, poema visual, fotografia, instal·lació, art urbà i vídeo.

10. Louise Weiss (Arràs-París) defensora dels valors europeus i dels drets de les dones, va dedicar la seva vida a promoure la pau a través del periodisme i la militància feminista i antibel·licista.

Et recomano veure in situ aquesta exposició que tanca el 21 de gener.