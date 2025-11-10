Diari Més
Marta Magrinyà

Marta Magrinyà

Escriptora entre altres coses

Deformats

Creat:

Actualitzat:

No fa gaire, en una entrevista aquí mateix, Carlos Vargas, cap de la secció de desenvolupament docent de la UNESCO, parlava de la davallada de consideració de la professió. Un desastre per a qualsevol societat tanmateix seguim impassibles. 

Entre l’antic model del mestre intocable i amb poder absolut al model actual d’empleat desprestigiat i desautoritzat obligat a aguantar-ho tot, ha d’existir un terme mig. Això agreujat pel fet que s’ha imposat la llei del funcionari. 

Resulta evident que hi ha molts funcionaris galtes i incompetents però també són fruit d’un sistema que estructuralment és l’antítesi del rendiment, la motivació i l’eficàcia. Per exemple, tenir iniciativa per resoldre problemes es penalitza mentre la passivitat no té conseqüències. Succeeix exactament el mateix a l’ensenyament, ser proactiu per trencar dinàmiques pernicioses es pot pagar molt car. 

Val més romandre impàvid a mode de pupitre, com fem la resta de la ciutadania, davant alumnes que s’esplaien amb rots, pets i altres manques de respecte tant per a docents i companys com per a si mateixos. Surt més a compte entomar estoicament insubordinacions, insults i amenaces (d’estudiants i pares) que reaccionar amb el risc de ser acusat de qualsevol cosa sense gairebé dret a defensa. Tampoc s’aconsella moure un sol dit si es produeixen casos d’assetjament o violència ni denunciar-los no sigui que acabi rebent el missatger. 

Tot en detriment del civisme, els valors de convivència i, per descomptat, l’aprenentatge a atresorar durant uns anys decisius. Els resultats acadèmics, cada curs pitjors, parlen per si sols d’un sistema que ha deixat desprotegits els formadors a l’hora de formar (del llatí formare, donar forma) davant un alumnat cada cop menys formable i que, per tant, quedarà sense forma de per vida.

tracking