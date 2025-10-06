Sabates
Prop de casa tanca una sabateria oberta fa no res. Tots veiem obrir i plegar negocis al cap de quatre dies. Tant d’esforç personal i econòmic i tantes il·lusions dipositades en un projecte nascut, sovint, per fracassar. Massa de gent que es llança a obrir una botiga, no ha pogut, pensat o cregut necessari fer una mica d’estudi de mercat i un pla de negoci previs.
Els ha mogut l’entusiasme, la intuïció o una fugida endavant. Abans d’invertir el primer cèntim, potser no han estudiat prou quin serà el seu públic un cop oberts, la competència, les vendes a fer cada mes per poder sobreviure tenint en compte totes les despeses que són moltes i en sortiran d’imprevistes.
No resulta fàcil saber l’estoc mínim (inventari de seguretat) que caldrà tenir constantment i el seu cost per evitar-ne la ruptura. Igual d’important, per poder guanyar-s’hi la vida, conèixer l’estoc òptim, és a dir, la quantitat ideal de productes per minimitzar costos alhora que poder satisfer la demanda del client amb gammes àmplies i la superfície de local que això requerirà. Un dels petits negocis més complicats és una sabateria.
Oferir varietat de models i sempre en totes les talles implica una gran inversió i també força espai d’emmagatzematge. Si us balla pel cap obrir qualsevol establiment (també de serveis) i no compteu amb ningú per assessorar-vos, a les cambres de comerç, per exemple, us poden ajudar amb dades enormement útils i també a fer quatre números.
Podeu estalviar-vos un munt de calers i un possible disgust o optimitzar el vostre gran projecte només cercant una mica de suport. El risc zero no existeix mai en res, ja ho sabem, però la informació sempre és poder. Després, treball i ganes fan miracles.