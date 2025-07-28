Som trendy
Hi ha gent obsessionada amb les sabates, cosa comprensible quan sempre ens han dit que l’elegància d’una persona rau en el cabell i el calçat. Malgrat compartir la màxima, trobo que el concepte ha canviat molt des de que triomfen les vambes fins i tot per arreglar. També val a dir que uns stiletto no tindran mai rival en valor icònic, realçament de les cames ni sofisticació. Així mateix, les bosses són un altre món fascinant.
Escollir-les resulta un repte atesa la quantitat de possibilitats entre les quals àdhuc cal tenir en compte color, material i firma. Penso en les de tipus baguette, crossbody, tote, canvas, flap, hobo, clutch, pouch, doctor, bowling, shoulder, holdoll, handheld, duffel, hat, ring, kelly, messenger, wristlet, saddle, satchel, chain, bucket, shopper, purse, wallet… La darrera sensació és l’efecte ‘matxi’ on les bosses es fonen amb la roba com es feia antuvi quan també les sabates es folraven amb la mateixa tela dels vestits. Aquesta nostàlgia per estils passats alhora ha fet ressuscitar aquells moneders grossos amb marc i tanca metàl·lics, que dormien oblidats a la calaixera de l’àvia, rebatejats com a frame.
Nogensmenys, les creacions amb ganxet de les tietes són avui d’allò més amb el nom de crochet. Les coses retro fan modern i el cabàs d’espart o palma de tota la vida és avui un must de l’estiu i, per a home, marca tendència la bandolera tipus cangur a roda del clàssic sarró de pastor, caça o soldat. Tot això per dir-vos, en conclusió, que no hi ha cap bossa que estigui demodé (qualsevol peça abans desfasada ara és pur vintage) i en trobareu de magnífiques a les botigues del vostre poble sense anar més lluny. Compra a casa, ven a casa i faràs casa. Bon agost!