Vampirs
Hem gaudit d’una primavera plujosa, una benedicció. Per contra, l’aigua també és vida per a mosquits, puces, paparres. Els que tenim mascotes sabem quan hi ha molts paràsits hematòfags tombant per aquí. Ajuntaments com el de Salou han activat una sèrie de mesures de lluita preventiva contra els mosquits amb especial intensitat, lògic, els mesos de més calda.
També criden a la col·laboració ciutadana per prevenir la formació de focus larvaris en àmbits privats perquè el mosquit tigre, que tant ens amoïna, no necessita gaire aigua per criar. Les femelles mai no posen ous en aigües en moviment ni en rius, llacs, platges o grans embassaments sinó en la que roman en testos, ferrades, embornals, etc.
El radi natural de desplaçament d’un mosquit tigre adult és d’un màxim de 400 metres però amb mitjanes força menors. Per tant, és molt probable que, quan ens en entra un xuclasang d’aquests a casa, sigui a prop del seu punt de cria. Si tothom vigilés de no tenir gens d’aigua estancada a balcons, terrasses i terrats, en reduiríem enormement la població.
Saber que una femella alimentada amb sang humana pot pondre entre 80 i 200 ous en una setmana -set dies més tard, hauran criat 3.200 mosquits tigre nous- esperona a procurar que no se’ns hagi colat cap romanent d’aigua enlloc. Pensem que només els calen set o vuit dies per passar d’ou a sortir volant.
En canvi, com un apunt personal, dir-vos que deixar petits abeuradors en llocs alts, renovant-los cada dia, ajuda a salvar ocells que a l’estiu a ciutat, amb les altes temperatures, la poca floració i la dificultat per hidratar-se, acaben morint tristament de set.