«A la fàbrica, hi fem cosmètics. A la botiga, hi venem esperança». He sentit vàries versions d’aquesta mateixa sentència de Charles Revson, cofundador de la casa Revlon, que resumeix una filosofia universal. Més enllà dels efectes reals dels cosmètics, hi ha l’evidència que ens fan sentir millor i aquesta il·lusió, sens dubte, embelleix per fora i per dins.
Sempre hi penso quan bado amb el radiant aparador d’una botiga reusenca de 1881 que simbolitza tot allò que estimo i que és molt més que una botiga igual que els pintallavis són més que color de llavis.
Les figures del seguici festiu de Reus i altres viles que s’apilen a l’aparador d’El Barato conformen una explosió cromàtica i morfomètrica que supera la matèria per esdevenir essència d’alegria perdurable i tradició. Les sabatilles de ballet hi evoquen escenaris i somnis fets de tutús giravoltant en mons atemporals.
Els teixits i atrezzos, segons mana el calendari, ens hi recorden com d’especial i icònic n’és cada moment de l’any a ca nostra transcendint la realitat immediata. Passat, present i futur conflueixen en un establiment familiar emblemàtic que encarna el bo i millor de l’antic ofici de botiguer preservant-ne l’herència alhora que havent-hi aportat, cada relleu, un nou talent i personalitat.
Sense patir pel demà, comptant amb legatàries de la mateixa passió a la darrera generació, constitueix una mena d’Arcàdia en perfecta comunió amb el seu entorn i història on no existeixen la incertesa ni el desamor tan propis dels nostres dies.
Ben aviat, veurem el seu ambaixador actual, en Josep Maria Casas Rué, com a brillant pregoner de la Festa Major de Sant Pere després d’haver rebut també, fa poc, el reconeixement dels Amics de Reus. Una alineació d’astres meritíssima per celebrar i premiar la màgia dels pocs arcadians feliços que encara ens queden.