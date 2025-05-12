L’art del passeig
Segons l’Enciclopèdia Catalana, un passeig és un carrer, avinguda o via d’una certa amplada, en general, amb arbres i originalment destinada a passejar-hi. A casa meva hi tenim tres passejos consecutius, franquejats per impotents plataners que aquí solen ser la norma, que van de punta a punta de la ciutat.
Els passejos són com rius d’aire i verdor o una mena de llarg oasi que esponja el ciment ganxet. Hom pot fer-hi una caminada, seure en un banc a descansar veient passar la gent o prendre alguna cosa sota les grans branques dels caducifolis nostrats.
També són un espai perfecte per organitzar-hi mostres, xerrades, petits concerts i tota mena d’activitats. Vinguis del sud, nord, est o oest, a Reus sempre hi tens a prop algun tram de passejos i tothora hi trobaràs ànimes remenant.
Remenant les cames, remenant el bigoti per gentilesa de pastissers i restauradors, remenant els safarejos del veïnat, remenant la cua (són la zona d’esbarjo habitual dels gossos residents) i, cada dissabte com un rellotge, remenant la meravellosa i variada cinquantena de parades del mercat d’Antiquaris, Brocanters i Col·leccionistes que, amb una tradició de més de trenta anys, alhora convida a passejar pels encants del passat.
D’aquí a pocs dies, la Fira de Bruixes també ens passejarà per la història de la ciutat en record de les caceres locals de bruixes durant els segles XV i XVI amb tallers d’astrologia, constel·lacions, cercaviles infantils i artesania amb buquet medieval. Propostes per somiejar que redunden en la vitalitat i color d’un vial urbà pensat per a que passejar esdevingui, a més d’una experiència summament agradable, un veritable art.