Nerd-funk
El clúster TIC que posiciona Reus com una ciutat referent en tecnologia ens beneficia tots els que vivim a les comarques del sud del país i, alhora, contribueix a descentralitzar el pes d’aquest àmbit omnipresent i de futur al voltant del qual gira el món avui.
Hi gira en gran mesura a nivell econòmic i, sobretot pel que fa a la comunicació, a nivell existencial per a cadascú de nosaltres com fa palès una exposició impactant que he vist recentment a Eindhoven.
A través de set anys de recopilació d’imatges de més de mil perfils d’Instagram, els creadors Ali Eslami i Mamali Shafani hi exploren la immensa influència de les xarxes socials en la nostra vida i cultura visual posant en evidència la desaparició de les línies que existien fins ara entre l’esfera pública i privada.
Una part de l’exposició és un collage de selfies i avatars sorgit d’aquests anys de treball que alhora mostra com a l’era postdigital i postcovid hi regnen les noves combinacions de narcisisme i vouyerisme.
Instagram sembla un canal amable tanmateix xoca veure la quantitat de fotografies compartides que abans pertanyien a la intimitat, des de nus a extraccions dentals, imatges que fins fa poc gairebé ningú hauria exhibit i, encara menys, urbi et orbi.
Molts infants ja són exposats en xarxes inclús abans de néixer via ecografies. Desconec on ens porta aquesta nova cultura atès que no en tenim precedents. De ben segur respon a necessitats humanes, tan naturals com qualsevol altra, que abans no podíem satisfer, senzillament, per manca dels mitjans per fer-ho.
Només puc dir que el caos visual que reflecteix aquesta exposició, un caos que inunda les nostres retines de manera habitual sense ser-ne conscients, contràriament al que pensem, no és bell i innocu sinó monstruós..