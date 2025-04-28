Lletraferiu-vos
Passat l’exitós Sant Jordi d’enguany, he cercat dades oficials de lectura tant nacionals com estatals. Segons el Ministro de Cultura, la lectura continua creixent com a activitat de lleure a tot l’Estat i el percentatge de gent que llegeix durant el seu temps d’oci ja supera el 65%.
Pel que fa a lectors freqüents, es manté per damunt de la mitat de la població i el 75,3 % de joves entre 14 i 24 anys llegeix durant el seu lleure. Xifres per aviar coets resultat d’anàlisis i interpretacions cuinadíssimes pròpies de les filigranes polítiques habituals.
No s’hi veu gaire personal amb un llibre a les mans a cafès, parcs, transports o sales d’espera des de que tots badem amb el mòbil. Tampoc no sé si coneixeu molta gent que se’n compri més d’un parell l’any fora de la diada.
Segur que algun amic o parent devora volums, cosa que podria corroborar les xifres totals de venda de llibres però no l’oportú repartiment que en fa el polític de torn. Més creïbles em semblen els números de la Generalitat quan avalen un hàbit de lectura superior en les dones i una preferència percentual per la lectura en castellà ja que resulta obvi que, a banda del gran augment de nouvinguts, n’hi ha més oferta.
Per acabar-ho d’adobar, a parer meu, força més ben segmentada i posicionada per gèneres literaris i amb menys prejudicis que l’oferta en català. També reflecteixen que on més es llegeix és a les comarques de Lleida i que les principals franges de lectors són els majors de 55 anys i els menors de 24.
Em torna a quadrar però, ai las, les engrescadores dades del segon grup queden desvirtuades pel fet que durant totes les etapes de formació hi ha moltes lectures obligatòries i recomanades que res tenen a veure amb un hàbit consolidat ni amb la lliure elecció de llengua, autor, gènere i temàtica.