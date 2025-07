Motxil·la i circ

Creat: Actualitzat:

Hem sabut que el vermut Miró ha estat guardonat com el millor de Catalunya d’enguany per a orgull i joia de tot reusenc que s’ho valgui i, encara més, dels acèrrims seguidors de la cercavila del Masclet. Entre vermut i vermut, també celebrem l’èxit de l’hoquei del Reus Deportiu, recent campió de la Copa, o l’engrescadora trajectòria del Reus FC Reddis de futbol que va primer destacat del seu grup de tercera federació amb aspiracions fonamentades a pujar a segona federació.

Es consolida, a poc a poc, la remuntada del nostre futbol després del desastre del Reus Deportiu a mans d’interessos de fora vila. Ara que s’acosta Setmana Santa i els armats ja preparen les llances –la teatralitat, plasticitat i iconografia de les processons catòliques és insuperable– m’ha vingut al cap el costum dels emperadors de l’antiga Roma de regalar blat i entrades per a les curses de carros i altres espectacles a fi de mantenir el poble distret dels seus trencacolls.

Pannem et circemces (pa i circ) és una expressió creada per Juvenal, autor romà, al seu recull de poemes titulat Les Sàtires que, com sabeu, s’ha traslladat a l’època moderna amb la mateixa intenció de descriure com el poder manté el poble entretingut per tal que no s’interessi gaire per la política.

No en coneixem gran cosa dels indicatius socioeconòmics locals però, si més no, d’esbarjo en tenim i no paro de trobar-me gent cofoia amb els assoliments esportius. Cap alegria no sobra quan la Unió Europea ens ha alertat d’un possible esclat bèl·lic a diversos països del continent. Tampoc no hi sobraria gens una ampolla de vermut de Reus a la ‘motxil·la de 72 hores’ que tots hem de tenir enllestida per si dallonses.