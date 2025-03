Creat: Actualitzat:

La setmana passada el consistori cambrilenc anunciava la retirada de la recollida d’escombraries porta a porta passats vuit mesos de la seva implementació. El recull selectiu a domicili, com sabeu, consisteix a lliurar els residus al servei municipal corresponent davant la porta de casa uns dies i hores determinats.

Diuen que els principals beneficis d’aquest sistema són uns nivells més alts d’arreplec destriat i de recuperació i la retirada dels contenidors de la via pública amb els avantatges que suposa. També es presumeix una major participació en la selecció de deixalles per part de la població.

L’aplicació de taxes d’escombraries personalitzades n’és un altre argument però m’hi jugo que només per augmentar-les. Entre els guanys, l’administració també hi compta la desaparició de l’anonimat en el lliurament de residus.

Podeu imaginar com valoro que la nostra brossa també pugui ser fiscalitzada amb la coartada de l’ecologisme mentre cada cop a les llars hi entren més tones de caixes i tota mena d’embalatges a resultes d’un comerç online sense cap control o mentre fomentem un turisme massiu insostenible en termes mediambientals.

Posats a prioritzar el factor econòmic que ens fa abundar en errors com, per exemple, aquesta dependència del turisme (barat), la recollida selectiva porta a porta és més cara i subjecta a horaris de lliurament que la majoria de gent no pot acomplir atès que ha de passar moltes hores treballant i en altres activitats de subsistència.

És evident que generem massa brossa i que aquest problema té una difícil gestió. Tanmateix, alhora generem massa brossa en forma d’experiments que ens fan perdre temps i uns recursos en davallada en part, tot just, per tants invents. Rectificar, quan cal, sempre és de savis.