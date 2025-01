Controla que fa fort

Creat: Actualitzat:

Veig la Unió Europea amb moltes ganes de fiscalitzar les xarxes socials. És evident que poden estar maniobrades i s’hi escampen fake news, dades tendencioses i propaganda –com a la gran majoria de mitjans de comunicació– però, alhora, ens proporcionen informació que aquests amaguen o, lògicament, no abasten donar-nos.

Els mitjans convencionals actuals (premsa, ràdio i TV), públics i privats, tenen uns biaixos tan grollers que arriben a generar vergonya aliena i conviden a considerar-los fonts no fiables. En canvi, ni la UE ni els governs dels seus països membres s’han alarmat mai ni proposat actuar contra la seva manipulació, falsedat i clientelisme atès que formen part del status quo.

Les xarxes, contràriament, desborden el sistema perquè són universals i incontrolables per la seva pròpia naturalesa. Inventada la dinamita, a saber com petarà. Dedicada en cos i ànima a regular, acollonir i castigar, la UE no para d’idear noves maneres de deixar-nos clar qui mana amb l’excusa de la nostra seguretat i benestar.

Fixem-nos en les Zones de Baixes Emissions on el focus es posa sempre en el medi ambient i no en el dret a la privacitat que vulnera la seva implementació per desviar l’atenció dels sistemes de control de la població que, per un motiu o altra, es van consolidant.

A tall d’exemple, pel que fa a Reus i Tarragona, aquest mandat europeu afectarà només un 15% del parc automobilístic però el control d’entrada i sortida de vehicles (per identificar l’esmentat percentatge de no autoritzats) afectarà, òbviament, el 100% del parc.

Una mesura que no tindrà una repercussió significativa en la reducció de pol·lució, no pas més que una que limités la produïda per avions i vaixells o la contaminació química cosa que, ves per on, no sembla interessar.