Repetir postres

Avui em repetiré atès que ja he parlat d’aquest gran esdeveniment en diversos llocs. Tot just perquè em sembla un projecte tan extraordinàriament engrescador, vull fer-ho aquí també. Com a preàmbul, he de dir que m’encanta l’art digital i en veig tant com puc.

La tecnologia digital ofereix a la creativitat humana nous mitjans per produir obres d’art que ens permeten endinsar-nos en l’univers dels seus artífexs de formes abans impossibles. Encara més enllà, el metavers ens trasllada a un món virtual -emulació del real o fabulació- amb el qual podem interactuar a través d’ulleres de realitat i altres enginys (imagineu-vos en el futur).

Aquesta fusió de realitat física i virtualitat digital, que ens mostraven les pel·lícules de ciència ficció més agosarades, ha deixat de ser onírica per esdevenir una branca més de la ciència actual i una nova eina per generar materials didàctics, jocs, publicitat, continguts de tota mena, experiències sensorials i expressions estètiques d’una extraordinària potència. Aplaudeixo, per tant, que a la meva ciutat hi obri les portes l’any vinent un espai que posarà a disposició de creadors i institucions 3.000m² equipats per bastir, exposar i conservar obres d’art tecnològic com les dels pioners Paul Thomas i Eduardo Kac, entre altres noms de prestigi.

El New Art Centre (NAC), així s’anomenaran les instal·lacions, també acollirà una de les col·leccions privades més importants del planeta d’aquesta disciplina emergent i promourà una producció pròpia fent que segueixi creixent en oferta i rellevància.

Resumint, aquesta aposta de la New Art Foundation convertirà Reus, el Camp i tot el sud de Catalunya en un punt de referència internacional i d’atracció d’un nou àmbit imparable que conjuga art, ciència i tecnologia. Notícia excel·lent.