Llocs que enamoren

Just a la frontera entre Mont-roig i l’Hospitalet de l’Infant ensopeguem amb el Mas Aguiló, una casa pairal de 1789 convertida en un hotel rural molt chic només per a adults. S’alça plàcid vora la desembocadura del riu Llastres (anomenat Oleum d’antuvi) en plena cruïlla d’una via comercial cabdal per a grecs, ibers i romans. Allí estant, encara pots sentir la tremolor dels carreus pel galop dels cavalls, la música d’una kithara i la remor d’antigues veus mediterrànies.

Punt de trobada de cultures inveterades, l’edifici ha quedat, amb el temps, dins l’àrea urbana però a prou distància d’altres -en companyia del seu pati i hortet-jardí intactes- per conservar l’essència alhora que oferir els avantatges de vila. Amb tan sols quatre cambres exquisides i elegants espais comuns -acuradament eclèctics-, resulta tan acollidora i genuïna com l’abraçada de les generacions que l’han estimada.

Això, a cop de que els seus propietaris actuals, de la nissaga Aguiló, s’han escarrassat a mantenir-ne l’esperit amb totes les comoditats modernes. Un esmorzar copiós amb sabors de proximitat i qualitat segueix arrelant-nos a la terra que trepitgem i la pedra que ens aixopluga. En els seus murs minimalistes només esquitxats amb vells documents carregats de valor sentimental, hi destaca una fotografia de principi segle passat on un grapat de protagonistes de la seva història també ens dóna la benvinguda. Un d’ells, sota un paraigües.

Dalt d’una olivera, un brivall amagat entre les branques que només pots veure si el delaten. En primer pla, un personatge local aliè a la família sempre delerós, segons ens expliquen, de ser immortalitzat. Gran esdeveniment en aquells dies! Tot plegat, més corprenedor, evocador i romàntic impossible.