Decisions informades

Veig obrir nous estudis de tattoos i més gent tatuada cada dia. Alguns resultats m’agraden i altres no, com passa amb tot. Tanmateix, més enllà de la moda o l’estètica, abans hi ha informació a recavar. Conseqüències per a la salut física i mental, socials, de futur. No és com pintar-se el cabell o dur ungles postisses. Tampoc ho és un piercing. A partir d’un temps, els forats no es tanquen mai més ni que ho vulguis i poden dur problemes (parla l’experiència). Molt més transcendent, fa poc he vist un documental recent de la directora Abby Epstein, ‘El negoci de la píndola’. No en tenia ni idea de la majoria de coses que s’hi expliquen. Potser són veritats a mitges o els riscos percentualment “acceptables” en productes farmacèutics. En qualsevol cas, convida a voler saber-ne més. Obligaria els instituts a ensenyar els alumnes a investigar, raonar i debatre sobre aquestes coses. La majoria de dones prenen o han pres la píndola perquè tothom ho fa sense saber els efectes que té sobre els seus cossos. Hi ha metges que la recomanen per a tot amb una alegria esgarrifosa, vist ara. Som a l’era de la informació, però estem, en general, força desinformats, dirigits i atabalats. Per saturació, contaminació fake o esbiaixada, poc interès real. En alguns temes és imprescindible remenar entre les fonts més fiables i recollir dades objectives. Som ben lliures d’emprar anticonceptius, tatuar-nos o fer ponting. Però sempre millor prendre una decisió informada. Ens hi pot anar la vida.