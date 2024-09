Creat: Actualitzat:

Espero que us hagi provat força l’agost. Estic contenta de tornar podent-vos parlar de la segona edició de la Festa Modernista que gaudirem a final de mes. Un esdeveniment que l’any passat ja va rememorar amb immens èxit aquell Reus vibrant del tombant del segle XX que ens va dur manta prosperitat.

Un esperit fenici i ambiciós, delerós d’idees noves i progrés, que venia de lluny i ha quedat plasmat en pedra en els magnífics edificis modernistes que avui podem lluir. El comerç serà el gran protagonista d’aquesta nova edició com ho va ser el 1900 i com evoca l’exquisit cartell de la dissenyadora Elisabeth Tort amb dues femmes examinant un sumptuós teixit amb el glamur intrínsec d’una gent que volia i sabia viure bé.

Una gran festa amb el protagonisme indiscutible de la Casa Navàs capitanejat per una altra dona que posa cor i excel·lència en tot allò que fa, la Sílvia Sagalà, encarnant a la perfecció la visió i audàcia d’aquells reusencs apassionats.

Amb hereus tan amatents i fidels a una llarga tradició de tenaços negociants, no és estrany que la ciutat conservi molts establiments centenaris de manera excepcional a Catalunya on, per desgràcia, el comerç autòcton està desapareixent en favor de cadenes i franquícies globals i despersonalitzades que, a més, no són redistribuïdores de riquesa. No parlem de la plaga online. Penso en una màxima local molt adient que el meu pare em fa recordar sempre i que tan meravellosament funcionava: «Compra a casa, ven a casa i faràs casa».

