Creat: Actualitzat:

En període electoral no puc evitar pensar en productes. Sabem que, durant segles, la forma de consumir d’una persona venia donada per la seva classe social. Els pobres, vestien, menjaven i vivien com a pobres. Els rics ho feien tot de rics. Canviar de carrer, encara que fos amb un sol producte o servei, no era ni econòmica ni socialment (tampoc en termes de marcs mentals) possible. Avui el nostre consum ve determinat, també i en paral·lel, pels anomenats ‘estils de vida’ gràcies a grans avenços. Hi ha mileuristes que porten un perfum car i milionaris que compren roba de segona mà.

La composició sociològica i ideològica occidental fa ara més difícil, per exemple, determinar el poder adquisitiu d’una persona només pel seu aspecte. Els rics van de guais, les classes mitjanes són molt diverses i el proletariat pot fer coses (algunes) abans exclusives de les altres dues. Sigui com sigui, tot ha canviat enormement i, alhora, hem superat barreres mentals.

Potser, doncs, és moment de preguntar-nos si, a nivell polític, hem de seguir amb el sistema de sempre i les velles fórmules esquerra-dreta quan un mateix individu pot pensar completament diferent si parlem d’economia, educació o seguretat. Hauríem de poder votar tema per tema (penso en Suïssa) però seguim enganxats al model de baixa qualitat de llistes tancades i programes monolítics que, a més i entre altres coses, no es compleixen mai. Ja no cal comprar un producte només perquè ens toca o perquè sempre l’hem comprat.