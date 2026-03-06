Del mobile i els IMoochis
Ahir va finalitzar el Mobile World Congress a Barcelona, que celebrava el seu 20è aniversari. Durant quatre dies, Barcelona s’ha convertit novament en el centre mundial de la tecnologia mòbil, amb més de cent mil professionals i empreses d’arreu del planeta reunits per presentar les innovacions que marcaran els pròxims anys. Si fa dues dècades el congrés estava dominat pels telèfons mòbils i les xarxes de telecomunicacions, avui el protagonisme és clarament per a la intel·ligència artificial combinada amb la robòtica. L’edició d’aquest any s’ha presentat sota el concepte de la “nova era de l’IQ”, amb dispositius capaços d’aprendre del comportament de l’usuari, anticipar necessitats i interactuar de manera cada vegada més autònoma.
Entre les principals novetats hi ha nous smartphones plegables cada vegada més lleugers i resistents, prototips de telèfons amb càmeres robotitzades o sistemes d’IA integrats que gestionen tasques quotidianes. També s’han mostrat avenços en connectivitat —amb el 5G ja consolidat i les primeres investigacions en 6G—, i projectes que connecten el mòbil amb altres àmbits de la vida quotidiana. Però entre les curiositats del congrés, una de les que més expectació ha generat són els iMoochis, unes petites mascotes digitals basades en intel·ligència artificial. Presentades com a companys virtuals, reaccionen al tacte, tenen personalitat pròpia i fins i tot un petit “idioma” amb què interactuen amb l’usuari. Cada model canvia tant l’aspecte com el caràcter. A través d’una aplicació, els usuaris poden seguir l’estat d’ànim de la mascota o llegir una mena de diari digital que registra les seves interaccions. Aquest tipus de dispositius reflecteix una de les tendències que han marcat el Mobile d’enguany: una tecnologia cada vegada més personal i emocional, amb uns dispositius més potents, pensats per interactuar amb les persones d’una manera més natural. Per pensanr-hi una mica.